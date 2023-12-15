Нарколог из ХМАО раскрыл способы избежать похмелья в новогодние праздники

Нарколог из Югры: потеря памяти после застолья — признак поражения мозга

16 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

По словам специалиста, важно соблюдать меру в количестве алкоголя и тяжелой пищи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чтобы избежать похмелья после праздников и не заработать алкогольную зависимость, необходимо знать меру, закусывать легкой пищей и не смешивать разные напитки. Также важно следить за своим состоянием после употребления алкоголя, чтобы не упустить симптомы поражения мозга. Об этом врач психиатр-нарколог из Нефтеюганска Андрей Романец рассказал в прямом эфире группы «ВКонтакте» «Послушайте, доктор ХМАО-Югра». «Чтобы грядущий праздник не перешел в трагедию, прислушайтесь к некоторым советам. Во-первых, умеренность. Если вы принимаете алкоголь, старайтесь не смешивать напитки разных видов и сортов. Обязательно закусывайте и не пейте на голодный желудок. При этом избегайте тяжелой жирной или острой пищи», — посоветовал Романец. По словам доктора, если на утро после застолья человек чувствует себя плохо, это не обязательно похмелье. Возможно, это постинтоксикационный синдром. Важно пить больше воды, принять какие-либо витамины, выпить некрепкий чай и позавтракать легкой пищей. В случае, если возникло неотложное состояние, необходимо обратиться за медицинской помощью. Кроме того, важно контролировать собственное состояние после обильных возлияний или продолжительных запоев. «С чем я больше всего работаю — это с поражением головного мозга при чрезмерных алкогольных возлияниях и запоях. Первые звоночки, на которые нужно обратить внимание, когда происходит поражение головного мозга — возникновение амнестических форм опьянения, когда человек не помнит все, что происходило в момент опьянения. Если не обратиться за помощью и пустить все на самотек, то исход будет плачевным», — пояснил нарколог в прямом эфире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать похмелья после праздников и не заработать алкогольную зависимость, необходимо знать меру, закусывать легкой пищей и не смешивать разные напитки. Также важно следить за своим состоянием после употребления алкоголя, чтобы не упустить симптомы поражения мозга. Об этом врач психиатр-нарколог из Нефтеюганска Андрей Романец рассказал в прямом эфире группы «ВКонтакте» «Послушайте, доктор ХМАО-Югра». «Чтобы грядущий праздник не перешел в трагедию, прислушайтесь к некоторым советам. Во-первых, умеренность. Если вы принимаете алкоголь, старайтесь не смешивать напитки разных видов и сортов. Обязательно закусывайте и не пейте на голодный желудок. При этом избегайте тяжелой жирной или острой пищи», — посоветовал Романец. По словам доктора, если на утро после застолья человек чувствует себя плохо, это не обязательно похмелье. Возможно, это постинтоксикационный синдром. Важно пить больше воды, принять какие-либо витамины, выпить некрепкий чай и позавтракать легкой пищей. В случае, если возникло неотложное состояние, необходимо обратиться за медицинской помощью. Кроме того, важно контролировать собственное состояние после обильных возлияний или продолжительных запоев. «С чем я больше всего работаю — это с поражением головного мозга при чрезмерных алкогольных возлияниях и запоях. Первые звоночки, на которые нужно обратить внимание, когда происходит поражение головного мозга — возникновение амнестических форм опьянения, когда человек не помнит все, что происходило в момент опьянения. Если не обратиться за помощью и пустить все на самотек, то исход будет плачевным», — пояснил нарколог в прямом эфире.