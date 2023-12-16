В Британии заявили о тупиковой ситуации на Украине

Times: Запад должен заключить сделку по Украине

16 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Чтобы поддержать мирные переговоры РФ и Киева Запад должен заключить сделку с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация в Киеве не может продолжаться вечно. Но в Великобритании уже ощущают, что конфликт на Украине заходит в тупик. Чтобы мирные переговоры поддержали, между Украиной и Западом должна быть заключена сделка. Об этом сообщает публицист Мэттью Пэррис. «На Украине начала ощущаться тупиковая ситуация. <…> Как только это будет признано [властями], должна быть заключена сделка», — передает The Times слова Пэррис. Он добавил, что данная ситуация не может продолжаться вечно. Публицист также заявил, что компромисс по спецоперации не должен означать прекращение поддержки Украины со стороны Запада. По мнению Пэрриса, Киев, наоборот, нужно вооружить. Это нужно для того, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров с позиции максимальной силы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия для начала мирных переговоров между Киевом и РФ могут быть сложными. Это связано с длительностью СВО. По словам министра, чем дольше она будет идти, тем сложнее будет договориться.

Спецоперация в Киеве не может продолжаться вечно. Но в Великобритании уже ощущают, что конфликт на Украине заходит в тупик. Чтобы мирные переговоры поддержали, между Украиной и Западом должна быть заключена сделка. Об этом сообщает публицист Мэттью Пэррис. «На Украине начала ощущаться тупиковая ситуация. <…> Как только это будет признано [властями], должна быть заключена сделка», — передает The Times слова Пэррис. Он добавил, что данная ситуация не может продолжаться вечно. Публицист также заявил, что компромисс по спецоперации не должен означать прекращение поддержки Украины со стороны Запада. По мнению Пэрриса, Киев, наоборот, нужно вооружить. Это нужно для того, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров с позиции максимальной силы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия для начала мирных переговоров между Киевом и РФ могут быть сложными. Это связано с длительностью СВО. По словам министра, чем дольше она будет идти, тем сложнее будет договориться.