Лавров заявил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине

Лавров: чем дольше идет СВО, тем сложнее начать мирные переговоры

15 декабря 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, мирные переговоры зависят от длительности СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условия старта мирных переговоров России и Украины могут быть сложными. Это связано с длительностью спецоперации. Чем дольше она будет идти, тем сложнее будут становиться условия переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, должны понимать: чем дольше они будут заставлять [президента Украины Владимира] Зеленского вести боевые действия, тем более сложными для них будут условия, в которых переговоры могут начаться», — передает РИА Новости слова Лаврова. Об этом он заявил во время заседания коллегии МИД Белоруссии и МИД России. Министр уточнил, что в число тех, кто против переговоров РФ и Киева, также входят люди, которые запретили Зеленскому в 2022 году подписывать мирные договоренности. Ранее Лавров предложил переадресовать вопрос о мирном урегулировании СВО самому Зеленскому. Это связано с тем, что полтора года назад президент Украины подписал указ, который запрещает ведение каких-либо переговоров с Россией. Но он должен отменить его, чтобы мирные переговоры все-таки состоялись.

Условия старта мирных переговоров России и Украины могут быть сложными. Это связано с длительностью спецоперации. Чем дольше она будет идти, тем сложнее будут становиться условия переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, должны понимать: чем дольше они будут заставлять [президента Украины Владимира] Зеленского вести боевые действия, тем более сложными для них будут условия, в которых переговоры могут начаться», — передает РИА Новости слова Лаврова. Об этом он заявил во время заседания коллегии МИД Белоруссии и МИД России. Министр уточнил, что в число тех, кто против переговоров РФ и Киева, также входят люди, которые запретили Зеленскому в 2022 году подписывать мирные договоренности. Ранее Лавров предложил переадресовать вопрос о мирном урегулировании СВО самому Зеленскому. Это связано с тем, что полтора года назад президент Украины подписал указ, который запрещает ведение каких-либо переговоров с Россией. Но он должен отменить его, чтобы мирные переговоры все-таки состоялись.