В центрального парке Кургана открылась резиденция Деда Мороза

16 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В ЦПКиО начала работу резиденция Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская резиденция Деда Мороза готова официально принимать гостей. Церемония открытия прошла 16 декабря в городском парке культуры и отдыха, передает telegram-канал «Курганистан». «На открытии резиденции Деда Мороза собрались сотни детей и взрослых. Горожан с наступающим Новым годом поздравила глава Кургана Елена Ситникова», — указано в мессенджере. В пресс-службе мэрии отмечали, локация нужна, чтобы у местных жителей была возможность встретиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, не выезжая из города. В строительный сезон дорожники обновили трассы, ведущие к резиденции.

Курганская резиденция Деда Мороза готова официально принимать гостей. Церемония открытия прошла 16 декабря в городском парке культуры и отдыха, передает telegram-канал «Курганистан». «На открытии резиденции Деда Мороза собрались сотни детей и взрослых. Горожан с наступающим Новым годом поздравила глава Кургана Елена Ситникова», — указано в мессенджере. В пресс-службе мэрии отмечали, локация нужна, чтобы у местных жителей была возможность встретиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, не выезжая из города. В строительный сезон дорожники обновили трассы, ведущие к резиденции.