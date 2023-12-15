15 декабря 2023

В центрального парке Кургана открылась резиденция Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Резиденция Деда Мороза. Курган, дед мороз, резиденция деда мороза
В ЦПКиО начала работу резиденция Деда Мороза Фото:

Курганская резиденция Деда Мороза готова официально принимать гостей. Церемония открытия прошла 16 декабря в городском парке культуры и отдыха, передает telegram-канал «Курганистан».

«На открытии резиденции Деда Мороза собрались сотни детей и взрослых. Горожан с наступающим Новым годом поздравила глава Кургана Елена Ситникова», — указано в мессенджере.

В пресс-службе мэрии отмечали, локация нужна, чтобы у местных жителей была возможность встретиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, не выезжая из города. В строительный сезон дорожники обновили трассы, ведущие к резиденции.

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Курганская резиденция Деда Мороза готова официально принимать гостей. Церемония открытия прошла 16 декабря в городском парке культуры и отдыха, передает telegram-канал «Курганистан». «На открытии резиденции Деда Мороза собрались сотни детей и взрослых. Горожан с наступающим Новым годом поздравила глава Кургана Елена Ситникова», — указано в мессенджере. В пресс-службе мэрии отмечали, локация нужна, чтобы у местных жителей была возможность встретиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, не выезжая из города. В строительный сезон дорожники обновили трассы, ведущие к резиденции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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