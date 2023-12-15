В центрального парке Кургана открылась резиденция Деда Мороза

В ЦПКиО начала работу резиденция Деда Мороза
Курганская резиденция Деда Мороза готова официально принимать гостей. Церемония открытия прошла 16 декабря в городском парке культуры и отдыха, передает telegram-канал «Курганистан».
«На открытии резиденции Деда Мороза собрались сотни детей и взрослых. Горожан с наступающим Новым годом поздравила глава Кургана Елена Ситникова», — указано в мессенджере.
В пресс-службе мэрии отмечали, локация нужна, чтобы у местных жителей была возможность встретиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, не выезжая из города. В строительный сезон дорожники обновили трассы, ведущие к резиденции.
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