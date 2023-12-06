06 декабря 2023

В Кургане на Новый год откроют резиденцию Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Резиденция Деда Мороза. Курган, дед мороз, резиденция деда мороза
К Новому году начнет работать резиденция Деда Мороза Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Яндекс Путешествий».

«Эта локация появилась только в прошлом году, поэтому о ней знают даже не все жители самого Кургана — хотя те, кто посетили ее в 2022-м отзывались о ней очень положительно. В этом году местные власти планируют открыть ее в Центральном парке культуры и отдыха, так что познакомиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами можно будет не выезжая из города», — рассказали URA.RU эксперты.

Корреспондент обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после того, как придет комментарий от чиновников.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане скандальные качели с площади установили возле филармонии. На Троицкой площади также начали украшать территорию — световые элементы и традиционные медведи.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Яндекс Путешествий». «Эта локация появилась только в прошлом году, поэтому о ней знают даже не все жители самого Кургана — хотя те, кто посетили ее в 2022-м отзывались о ней очень положительно. В этом году местные власти планируют открыть ее в Центральном парке культуры и отдыха, так что познакомиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами можно будет не выезжая из города», — рассказали URA.RU эксперты. Корреспондент обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после того, как придет комментарий от чиновников. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скандальные качели с площади установили возле филармонии. На Троицкой площади также начали украшать территорию — световые элементы и традиционные медведи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...