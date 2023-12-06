В Кургане на Новый год откроют резиденцию Деда Мороза

07 декабря 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

К Новому году начнет работать резиденция Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Яндекс Путешествий». «Эта локация появилась только в прошлом году, поэтому о ней знают даже не все жители самого Кургана — хотя те, кто посетили ее в 2022-м отзывались о ней очень положительно. В этом году местные власти планируют открыть ее в Центральном парке культуры и отдыха, так что познакомиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами можно будет не выезжая из города», — рассказали URA.RU эксперты. Корреспондент обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после того, как придет комментарий от чиновников. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скандальные качели с площади установили возле филармонии. На Троицкой площади также начали украшать территорию — световые элементы и традиционные медведи.

В Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Яндекс Путешествий». «Эта локация появилась только в прошлом году, поэтому о ней знают даже не все жители самого Кургана — хотя те, кто посетили ее в 2022-м отзывались о ней очень положительно. В этом году местные власти планируют открыть ее в Центральном парке культуры и отдыха, так что познакомиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами можно будет не выезжая из города», — рассказали URA.RU эксперты. Корреспондент обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после того, как придет комментарий от чиновников. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скандальные качели с площади установили возле филармонии. На Троицкой площади также начали украшать территорию — световые элементы и традиционные медведи.