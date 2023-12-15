15 декабря 2023

Курганские дорожники обновили трассы к резиденции Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, зима, дед мороз, новый год
Встретиться с Дедом Морозом можно будет в черте города Фото:

В Кургане в строительный сезон обновили дороги, ведущие к ЦПКиО, где разместится резиденция Деда Мороза. О выполненных работах напомнила пресс-служба департамента строительства и ЖКХ Курганской области. За ходом масштабной реконструкции лично следил глава региона Вадим Шумков.

«Дорожники в строительный сезон позаботились, чтобы и сани Деда Мороза, и наши современные автомобили добрались до его резиденции с комфортом. В рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в этом году выполнен ремонт улиц Гоголя, Карельцева и Пушкина, ведущих в ЦПКиО. Обновлена проезжая часть, тротуары, нанесена разметка», — написано в telegram-канале ведомства. По данным URA.RU, о существовании резиденции знают не все жители Кургана.

В середине ноября в рамках «Транспортной недели-2023» Курганскую область наградили за высокие показатели при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, регион всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся площадок. С приходом нового губернатора произошел резкий прорыв. Шумков рассказывал, что в последние годы в области было отремонтировано и построено примерно 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли местным перевозчикам с покупкой новых автобусов. В планах — приобретение еще 60.

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В Кургане в строительный сезон обновили дороги, ведущие к ЦПКиО, где разместится резиденция Деда Мороза. О выполненных работах напомнила пресс-служба департамента строительства и ЖКХ Курганской области. За ходом масштабной реконструкции лично следил глава региона Вадим Шумков. «Дорожники в строительный сезон позаботились, чтобы и сани Деда Мороза, и наши современные автомобили добрались до его резиденции с комфортом. В рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в этом году выполнен ремонт улиц Гоголя, Карельцева и Пушкина, ведущих в ЦПКиО. Обновлена проезжая часть, тротуары, нанесена разметка», — написано в telegram-канале ведомства. По данным URA.RU, о существовании резиденции знают не все жители Кургана. В середине ноября в рамках «Транспортной недели-2023» Курганскую область наградили за высокие показатели при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, регион всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся площадок. С приходом нового губернатора произошел резкий прорыв. Шумков рассказывал, что в последние годы в области было отремонтировано и построено примерно 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли местным перевозчикам с покупкой новых автобусов. В планах — приобретение еще 60.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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