Курганские дорожники обновили трассы к резиденции Деда Мороза

16 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Встретиться с Дедом Морозом можно будет в черте города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане в строительный сезон обновили дороги, ведущие к ЦПКиО, где разместится резиденция Деда Мороза. О выполненных работах напомнила пресс-служба департамента строительства и ЖКХ Курганской области. За ходом масштабной реконструкции лично следил глава региона Вадим Шумков. «Дорожники в строительный сезон позаботились, чтобы и сани Деда Мороза, и наши современные автомобили добрались до его резиденции с комфортом. В рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в этом году выполнен ремонт улиц Гоголя, Карельцева и Пушкина, ведущих в ЦПКиО. Обновлена проезжая часть, тротуары, нанесена разметка», — написано в telegram-канале ведомства. По данным URA.RU, о существовании резиденции знают не все жители Кургана. В середине ноября в рамках «Транспортной недели-2023» Курганскую область наградили за высокие показатели при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, регион всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся площадок. С приходом нового губернатора произошел резкий прорыв. Шумков рассказывал, что в последние годы в области было отремонтировано и построено примерно 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли местным перевозчикам с покупкой новых автобусов. В планах — приобретение еще 60. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в строительный сезон обновили дороги, ведущие к ЦПКиО, где разместится резиденция Деда Мороза. О выполненных работах напомнила пресс-служба департамента строительства и ЖКХ Курганской области. За ходом масштабной реконструкции лично следил глава региона Вадим Шумков. «Дорожники в строительный сезон позаботились, чтобы и сани Деда Мороза, и наши современные автомобили добрались до его резиденции с комфортом. В рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в этом году выполнен ремонт улиц Гоголя, Карельцева и Пушкина, ведущих в ЦПКиО. Обновлена проезжая часть, тротуары, нанесена разметка», — написано в telegram-канале ведомства. По данным URA.RU, о существовании резиденции знают не все жители Кургана. В середине ноября в рамках «Транспортной недели-2023» Курганскую область наградили за высокие показатели при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, регион всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся площадок. С приходом нового губернатора произошел резкий прорыв. Шумков рассказывал, что в последние годы в области было отремонтировано и построено примерно 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли местным перевозчикам с покупкой новых автобусов. В планах — приобретение еще 60.