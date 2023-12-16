В ЯНАО почти три часа не могут потушить пожар в жилом доме. Видео

17 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

В Салехарде на пожаре пострадали три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на улице Чапаева, 3 произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Он начался в 04:49 и его на момент публикации новости до сих пор не потушили. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. «Сегодня [17 декабря] в 04:49 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, 3. На момент прибытия наблюдалось горение на втором этаже и кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану», — пишет ведомство в telegram-канале. Там также уточнили, что сейчас тушение пожара продолжается. По словам представителей ведомства, для обогрева эвакуированных жильцов дома на месте пожара находится автобус от администрации города. По предварительной информации, пострадало три человека. Обновлено, 07:46: «Из дома эвакуировали 19 жильцов, в том числе четыре ребенка. Дом признан аварийным и подлежит расселению», — дополнили представители ведомства.

В Салехарде (ЯНАО) на улице Чапаева, 3 произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Он начался в 04:49 и его на момент публикации новости до сих пор не потушили. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. «Сегодня [17 декабря] в 04:49 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, 3. На момент прибытия наблюдалось горение на втором этаже и кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану», — пишет ведомство в telegram-канале. Там также уточнили, что сейчас тушение пожара продолжается. По словам представителей ведомства, для обогрева эвакуированных жильцов дома на месте пожара находится автобус от администрации города. По предварительной информации, пострадало три человека. Обновлено, 07:46: «Из дома эвакуировали 19 жильцов, в том числе четыре ребенка. Дом признан аварийным и подлежит расселению», — дополнили представители ведомства.