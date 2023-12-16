16 декабря 2023

Соскин: взрыв гранаты в Закарпатье станет началом гражданских войн на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, боеприпас, лимонка, ф1, граната в руке
Случаев с подрывами на Украине будет становиться больше, заявил Олег Соскин Фото:

Подрыв гранаты украинским депутатом Сергеем Батриным в Закарпатье — предвестник того, что в стране начинается гражданская война. С таким заявлением выступил бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сейчас будет все больше подобных [связанных с подрывом — прим. URA.RU] случаев. Будет противоборство, оно уже начинается. Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — предупредил Олег Соскин на своем youtube-канале.

Он подчеркнул, что народные волнения на Украине спровоцированы неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины и в целом неутешительным психологическим состоянием солдат, которые вернулись из фронта. Аналитик предрек, что жертвами подрывов будут становиться, в первую очередь, военкоматы.

В Закарпатье украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин подорвал три гранаты во время заседания сельхозсовета. По его словам, на поступок он пошел из-за разногласий по бюджету. Примечательно, что лидером партии является лично президент страны Владимир Зеленский.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подрыв гранаты украинским депутатом Сергеем Батриным в Закарпатье — предвестник того, что в стране начинается гражданская война. С таким заявлением выступил бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Сейчас будет все больше подобных [связанных с подрывом — прим. URA.RU] случаев. Будет противоборство, оно уже начинается. Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — предупредил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что народные волнения на Украине спровоцированы неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины и в целом неутешительным психологическим состоянием солдат, которые вернулись из фронта. Аналитик предрек, что жертвами подрывов будут становиться, в первую очередь, военкоматы. В Закарпатье украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин подорвал три гранаты во время заседания сельхозсовета. По его словам, на поступок он пошел из-за разногласий по бюджету. Примечательно, что лидером партии является лично президент страны Владимир Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...