Соскин: взрыв гранаты в Закарпатье станет началом гражданских войн на Украине

17 декабря 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Случаев с подрывами на Украине будет становиться больше, заявил Олег Соскин Фото: Илья Московец © URA.RU Подрыв гранаты украинским депутатом Сергеем Батриным в Закарпатье — предвестник того, что в стране начинается гражданская война. С таким заявлением выступил бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Сейчас будет все больше подобных [связанных с подрывом — прим. URA.RU] случаев. Будет противоборство, оно уже начинается. Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — предупредил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что народные волнения на Украине спровоцированы неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины и в целом неутешительным психологическим состоянием солдат, которые вернулись из фронта. Аналитик предрек, что жертвами подрывов будут становиться, в первую очередь, военкоматы. В Закарпатье украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин подорвал три гранаты во время заседания сельхозсовета. По его словам, на поступок он пошел из-за разногласий по бюджету. Примечательно, что лидером партии является лично президент страны Владимир Зеленский.

Подрыв гранаты украинским депутатом Сергеем Батриным в Закарпатье — предвестник того, что в стране начинается гражданская война. С таким заявлением выступил бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Сейчас будет все больше подобных [связанных с подрывом — прим. URA.RU] случаев. Будет противоборство, оно уже начинается. Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — предупредил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что народные волнения на Украине спровоцированы неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины и в целом неутешительным психологическим состоянием солдат, которые вернулись из фронта. Аналитик предрек, что жертвами подрывов будут становиться, в первую очередь, военкоматы. В Закарпатье украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин подорвал три гранаты во время заседания сельхозсовета. По его словам, на поступок он пошел из-за разногласий по бюджету. Примечательно, что лидером партии является лично президент страны Владимир Зеленский.