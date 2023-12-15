Украинский депутат от партии Зеленского взорвал гранаты в Закарпатье: что известно. Видео

Депутат в Закарпатье подорвал гранаты из-за ссоры с коллегами

15 декабря 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Депутат кинул три гранаты на пол во время сессии сельского совета в Закарпатской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Закарпатье, по предварительной информации, депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. Пострадало как минимум 26 человек, сам подрывник попал в больницу в тяжелом состоянии. URA.RU приводит все, что известно о ЧП. Что произошло Батрин зашел в здание во время сессии Керецковского сельского совета. Он постоял около двери, что-то говоря. После этого Батрин кинул на пол три гранаты. В маленьком помещении произошел сильный взрыв. В полицию позвонила женщина, которая смотрела заседание. Почему депутат в Закарпатье кинул на пол гранаты Одна из версий гласит, что Батрин был не согласен с мнениями коллег по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий. Во время разгара дискуссии Батрин вместе с еще одним депутатом вышел из помещения. Спустя время депутат вернулся один. Батрин сказал: «А можно я?», достал три гранаты и кинул их на пол. Более подробная картина появится после расследования. До этого депутат опубликовал видео с критикой старосты общины, пишет «Страна.ua». Ему не понравилось, что зарплата директора коммунального предприятия, согласно бюджету, составляет 2,7 тысячи долларов. Батурин считает, что эти деньги должны пойти на решение проблемы с водой в селе Кушница. Батурину грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи квалифицировали происшествие как теракт. Сколько человек пострадало Как минимум 26 человек пострадали, шесть из находятся в тяжелом состоянии. Изначально в МВД Украины сообщали, что подрывник погиб. Однако позже появилась другая информация. Национальная служба Украины сообщила, что медики реанимируют Батрина. Скорее всего, инцидент произошел потому, что коллеги не хотели слушать Батрина. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Закарпатье, по предварительной информации, депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. Пострадало как минимум 26 человек, сам подрывник попал в больницу в тяжелом состоянии. URA.RU приводит все, что известно о ЧП. Батрин зашел в здание во время сессии Керецковского сельского совета. Он постоял около двери, что-то говоря. После этого Батрин кинул на пол три гранаты. В маленьком помещении произошел сильный взрыв. В полицию позвонила женщина, которая смотрела заседание. Одна из версий гласит, что Батрин был не согласен с мнениями коллег по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий. Во время разгара дискуссии Батрин вместе с еще одним депутатом вышел из помещения. Спустя время депутат вернулся один. Батрин сказал: «А можно я?», достал три гранаты и кинул их на пол. Более подробная картина появится после расследования. До этого депутат опубликовал видео с критикой старосты общины, пишет «Страна.ua». Ему не понравилось, что зарплата директора коммунального предприятия, согласно бюджету, составляет 2,7 тысячи долларов. Батурин считает, что эти деньги должны пойти на решение проблемы с водой в селе Кушница. Батурину грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи квалифицировали происшествие как теракт. Как минимум 26 человек пострадали, шесть из находятся в тяжелом состоянии. Изначально в МВД Украины сообщали, что подрывник погиб. Однако позже появилась другая информация. Национальная служба Украины сообщила, что медики реанимируют Батрина. Скорее всего, инцидент произошел потому, что коллеги не хотели слушать Батрина. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.