16 декабря 2023

Рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Причина переноса времени вылета воздушного судна неизвестна Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга ожидалась в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 14:15 [по местному времени]», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта был задержан на три часа, причина не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой рассказать о причинах задержки рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга ожидалась в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 14:15 [по местному времени]», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта был задержан на три часа, причина не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой рассказать о причинах задержки рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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