В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга ожидалась в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 14:15 [по местному времени]», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта был задержан на три часа, причина не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой рассказать о причинах задержки рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.
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