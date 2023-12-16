Три подростка пострадали в ДТП с грузовиком в Свердловской области. Фото

Три подростка пострадали в ДТП с грузовиком в Свердловской области. Фото

17 декабря 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Врачи скорой помощи оказывают необходимую помощь пострадавшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На свердловской трассе Ревда — Курганово водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «Мужчина 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2114 выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом», — написали в telegram-канале УГИБДД Свердловской области. В происшествии пострадали пять человек, трое из них — подростки 16 и 17 лет. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4576) Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4576)

На свердловской трассе Ревда — Курганово водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «Мужчина 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2114 выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом», — написали в telegram-канале УГИБДД Свердловской области. В происшествии пострадали пять человек, трое из них — подростки 16 и 17 лет. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести.