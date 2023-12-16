16 декабря 2023

Три подростка пострадали в ДТП с грузовиком в Свердловской области. Фото

Три подростка пострадали в ДТП с грузовиком в Свердловской области. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Врачи скорой помощи оказывают необходимую помощь пострадавшим Фото:

На свердловской трассе Ревда — Курганово водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

«Мужчина 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2114 выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом», — написали в telegram-канале УГИБДД Свердловской области. В происшествии пострадали пять человек, трое из них — подростки 16 и 17 лет.

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести.

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На свердловской трассе Ревда — Курганово водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, трое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «Мужчина 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2114 выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом», — написали в telegram-канале УГИБДД Свердловской области. В происшествии пострадали пять человек, трое из них — подростки 16 и 17 лет. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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