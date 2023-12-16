В центре Кургана на ходу вспыхнул экскаватор

17 декабря 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В Кургане загорелась техника для строительных работ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Во время движения по одной из центральных улиц Кургана загорелся экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Инцидент, произошедший вечером 17 декабря в Кургане, зарегистрирован. Было установлено, что во время движения у водителя экскаватора сломался двигатель. Это стало причиной возгорания. Пожар был потушен», — рассказали в ведомстве. Со слов очевидцев, охваченную огнем технику заметили в 18:20 на улице Дзержинского. К этому времени к тушению уже приступили специалисты МЧС.

Во время движения по одной из центральных улиц Кургана загорелся экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Инцидент, произошедший вечером 17 декабря в Кургане, зарегистрирован. Было установлено, что во время движения у водителя экскаватора сломался двигатель. Это стало причиной возгорания. Пожар был потушен», — рассказали в ведомстве. Со слов очевидцев, охваченную огнем технику заметили в 18:20 на улице Дзержинского. К этому времени к тушению уже приступили специалисты МЧС.