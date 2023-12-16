16 декабря 2023
15 декабря 2023

В центре Кургана на ходу вспыхнул экскаватор

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, экскаватор, яма, жкх, ремонт, строительств
В Кургане загорелась техника для строительных работ Фото:

Во время движения по одной из центральных улиц Кургана загорелся экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

«Инцидент, произошедший вечером 17 декабря в Кургане, зарегистрирован. Было установлено, что во время движения у водителя экскаватора сломался двигатель. Это стало причиной возгорания. Пожар был потушен», — рассказали в ведомстве.

Со слов очевидцев, охваченную огнем технику заметили в 18:20 на улице Дзержинского. К этому времени к тушению уже приступили специалисты МЧС.

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Во время движения по одной из центральных улиц Кургана загорелся экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Инцидент, произошедший вечером 17 декабря в Кургане, зарегистрирован. Было установлено, что во время движения у водителя экскаватора сломался двигатель. Это стало причиной возгорания. Пожар был потушен», — рассказали в ведомстве. Со слов очевидцев, охваченную огнем технику заметили в 18:20 на улице Дзержинского. К этому времени к тушению уже приступили специалисты МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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