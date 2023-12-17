Пермская прокуратура взяла на контроль ДТП с двумя погибшими детьми

18 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку произошедшему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Суксунского округа Пермского края взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Взят на контроль ход проверки, проводимой внутренними органами по факту ДТП, в котором погибли двое детей. Надзорный орган даст оценку законности принятого правоохранительными органами решения», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Пермского края. ДТП произошло 17 декабря недалеко от села Ключи. Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров скончались от полученных в результате ДТП травм. Предположительно, потерпевшая выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Chevrolet и Volvo.

Прокуратура Суксунского округа Пермского края взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Взят на контроль ход проверки, проводимой внутренними органами по факту ДТП, в котором погибли двое детей. Надзорный орган даст оценку законности принятого правоохранительными органами решения», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Пермского края. ДТП произошло 17 декабря недалеко от села Ключи. Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров скончались от полученных в результате ДТП травм. Предположительно, потерпевшая выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Chevrolet и Volvo.