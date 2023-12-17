17 декабря 2023
16 декабря 2023

Пермская прокуратура взяла на контроль ДТП с двумя погибшими детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура даст оценку произошедшему Фото:

Прокуратура Суксунского округа Пермского края взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Взят на контроль ход проверки, проводимой внутренними органами по факту ДТП, в котором погибли двое детей. Надзорный орган даст оценку законности принятого правоохранительными органами решения», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

ДТП произошло 17 декабря недалеко от села Ключи. Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров скончались от полученных в результате ДТП травм. Предположительно, потерпевшая выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Chevrolet и Volvo.

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Прокуратура Суксунского округа Пермского края взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Взят на контроль ход проверки, проводимой внутренними органами по факту ДТП, в котором погибли двое детей. Надзорный орган даст оценку законности принятого правоохранительными органами решения», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Пермского края. ДТП произошло 17 декабря недалеко от села Ключи. Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров скончались от полученных в результате ДТП травм. Предположительно, потерпевшая выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Chevrolet и Volvo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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