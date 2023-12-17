В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина и два ребенка

В автоаварии с участием трех машин на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина 1989 года рождения и двое несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Женщина-водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм, полученных в ДТП. Инцидент произошел в 13:30 на 139-м километре трассы», — рассказали в ведомстве. В аварии также пострадали легковой автомобиль Chevrolet и грузовик Volvo.
Предположительно, женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet и Volvo. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента.
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