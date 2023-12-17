В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина и два ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
По факту ДТП проводится проверка Фото:

В автоаварии с участием трех машин на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина 1989 года рождения и двое несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Женщина-водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм, полученных в ДТП. Инцидент произошел в 13:30 на 139-м километре трассы», — рассказали в ведомстве. В аварии также пострадали легковой автомобиль Chevrolet и грузовик Volvo.

Предположительно, женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet и Volvo. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В автоаварии с участием трех машин на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина 1989 года рождения и двое несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Женщина-водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм, полученных в ДТП. Инцидент произошел в 13:30 на 139-м километре трассы», — рассказали в ведомстве. В аварии также пострадали легковой автомобиль Chevrolet и грузовик Volvo. Предположительно, женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet и Volvo. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...