В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина и два ребенка

17 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

По факту ДТП проводится проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В автоаварии с участием трех машин на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина 1989 года рождения и двое несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Женщина-водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм, полученных в ДТП. Инцидент произошел в 13:30 на 139-м километре трассы», — рассказали в ведомстве. В аварии также пострадали легковой автомобиль Chevrolet и грузовик Volvo. Предположительно, женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet и Volvo. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента.

В автоаварии с участием трех машин на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина 1989 года рождения и двое несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Женщина-водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм, полученных в ДТП. Инцидент произошел в 13:30 на 139-м километре трассы», — рассказали в ведомстве. В аварии также пострадали легковой автомобиль Chevrolet и грузовик Volvo. Предположительно, женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet и Volvo. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента.