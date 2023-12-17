В России разработали дрон «Дафни», призывающий пилотов ВСУ сдаваться в плен

18 декабря 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

В РФ создали инструмент «Дафни» с призывом к сдаче в плен для FPV-пилотов ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские специалисты создали инструмент подмены изображения «Дафни», который показывает картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи» и тем самым закрывает ею вид с бортовой камеры для украинских пилотов. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Мы разработали инструмент подмены изображения. „Дафни“ выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. „Дафни“ транслирует мерцающую картинку с огромной надписью „149.200 вызывай Волгу и живи“, которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона», — рассказал Кузякин ТАСС. Пока изделие проходит испытания. Новая тактика российских бойцов с применением FPV-дронов помогает без потерь противостоять превосходящим силам противника. Ранее в зоне проведения СВО с помощью FPV-дрона был уничтожен украинский узел связи и средство радиоэлектронной борьбы, которые были расположены в часовне разрушенного храма.

Российские специалисты создали инструмент подмены изображения «Дафни», который показывает картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи» и тем самым закрывает ею вид с бортовой камеры для украинских пилотов. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Мы разработали инструмент подмены изображения. „Дафни“ выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. „Дафни“ транслирует мерцающую картинку с огромной надписью „149.200 вызывай Волгу и живи“, которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона», — рассказал Кузякин ТАСС. Пока изделие проходит испытания. Новая тактика российских бойцов с применением FPV-дронов помогает без потерь противостоять превосходящим силам противника. Ранее в зоне проведения СВО с помощью FPV-дрона был уничтожен украинский узел связи и средство радиоэлектронной борьбы, которые были расположены в часовне разрушенного храма.