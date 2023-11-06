Российские бойцы освоили новую тактику, помогающую избежать потерь

FPV-дроны помогают ВС РФ захватывать позиции с превосходящими силами противника
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FPV-дроны помогли российским бойцам без потерь занять позицию противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы освоили новую тактику применения FPV-дронов. Это помогло им без потерь занять позицию, которую обороняли превосходящие силы ВСУ.

«В ходе наступления под Приютным [в Запорожской области] группа из четырех российских штурмовиков выбила с позиций 13 украинских солдат. Помогли точечные удары нескольких FPV-дронов. Беспилотники уничтожили пулеметчика и еще шестерых украинских солдат в окопах», — передает telegram-канал «Военный осведомитель».

Остальные солдаты противника скрылись. Российские бойцы потерь не понесли.

Ранее на запорожском направлении с помощью FPV-дрона был уничтожен немецкий танк Leopard. Кадрами поделилось Минобороны РФ. Украинские военные уже отмечали, что Россия выигрывает войну дронов. Заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Стриж» жаловался Washington Post, что противостоять дронам сложно: хотя в этом помогают электронные помехи или сети, накинутые на машины и траншеи, российские военнослужащие используют те же методы.

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Российские бойцы освоили новую тактику применения FPV-дронов. Это помогло им без потерь занять позицию, которую обороняли превосходящие силы ВСУ. «В ходе наступления под Приютным [в Запорожской области] группа из четырех российских штурмовиков выбила с позиций 13 украинских солдат. Помогли точечные удары нескольких FPV-дронов. Беспилотники уничтожили пулеметчика и еще шестерых украинских солдат в окопах», — передает telegram-канал «Военный осведомитель». Остальные солдаты противника скрылись. Российские бойцы потерь не понесли. Ранее на запорожском направлении с помощью FPV-дрона был уничтожен немецкий танк Leopard. Кадрами поделилось Минобороны РФ. Украинские военные уже отмечали, что Россия выигрывает войну дронов. Заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Стриж» жаловался Washington Post, что противостоять дронам сложно: хотя в этом помогают электронные помехи или сети, накинутые на машины и траншеи, российские военнослужащие используют те же методы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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