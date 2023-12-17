17 декабря 2023
16 декабря 2023

Курганский суд оштрафовал мигрантку, сменившую имя и приехавшую в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей Фото:

Мигрантка, которая сменила имя и въехала на территорию Курганской области, должна выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Признать женщину виновной в совершении двух преступлений по статье „Пересечение границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо не разрешен“. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — говорится в документе.

Обвиняемая дважды незаконно пересекла границу РФ. Ей утвердили решение о неразрешении въезда в Россию до 8 мая 2026 года, но подсудимая пыталась попасть в страну через петуховскую границу, после чего ее отправили обратно. Однако, находясь на родине, она изменила фамилию и имя и вновь приехала в Россию, чтобы заработать денег.

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Мигрантка, которая сменила имя и въехала на территорию Курганской области, должна выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Признать женщину виновной в совершении двух преступлений по статье „Пересечение границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо не разрешен“. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — говорится в документе. Обвиняемая дважды незаконно пересекла границу РФ. Ей утвердили решение о неразрешении въезда в Россию до 8 мая 2026 года, но подсудимая пыталась попасть в страну через петуховскую границу, после чего ее отправили обратно. Однако, находясь на родине, она изменила фамилию и имя и вновь приехала в Россию, чтобы заработать денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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