Курганский суд оштрафовал мигрантку, сменившую имя и приехавшую в РФ

Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мигрантка, которая сменила имя и въехала на территорию Курганской области, должна выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Признать женщину виновной в совершении двух преступлений по статье „Пересечение границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо не разрешен“. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — говорится в документе.

Обвиняемая дважды незаконно пересекла границу РФ. Ей утвердили решение о неразрешении въезда в Россию до 8 мая 2026 года, но подсудимая пыталась попасть в страну через петуховскую границу, после чего ее отправили обратно. Однако, находясь на родине, она изменила фамилию и имя и вновь приехала в Россию, чтобы заработать денег.