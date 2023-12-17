17 декабря 2023
16 декабря 2023
15 декабря 2023

Тюменским нефтяникам стало сложнее найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
В Тюменской области снизилось количество вакансий для нефтяных работников Фото:

В Тюменской области снизилось количество активных вакансий в нефтяной отрасли. По данным сервиса по поиску работы hh.ru, на одно предложение о работе приходится 5,3 резюме, что говорит о росте конкуренции среди нефтяных работников.

«В Тюменской области усилилась конкуренция за рабочие места в нефтяной отрасли. Так, если в июне этого года на одну вакансию в сфере „Добыча сырья“ приходилось 3,5 активных резюме, то сейчас — 5,3», — передает данные аналитиков РБК Тюмень. Они отмечают, что такой уровень конкуренции оценивается как здоровый.

Тенденция вызвана снижением числа вакансий и ростом предлагаемых зарплат. В целом количество предложений достаточно велико, но большая часть из них предполагает вахтовый метод работы. Именно поэтому тюменские работодатели открывают вакансии в других регионах. Аналитики относятся скептично к сложившейся ситуации и считают выравнивание в статистике временным. В 2024 году, по их мнению, ситуация ухудшится и дефицит в данной отрасли вернется.

Нефтегазовые компании Тюменской области с начала года открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми востребованными работниками нефтегазовой сферы стали непрофильные профессии. В частности, водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%).

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В Тюменской области снизилось количество активных вакансий в нефтяной отрасли. По данным сервиса по поиску работы hh.ru, на одно предложение о работе приходится 5,3 резюме, что говорит о росте конкуренции среди нефтяных работников. «В Тюменской области усилилась конкуренция за рабочие места в нефтяной отрасли. Так, если в июне этого года на одну вакансию в сфере „Добыча сырья“ приходилось 3,5 активных резюме, то сейчас — 5,3», — передает данные аналитиков РБК Тюмень. Они отмечают, что такой уровень конкуренции оценивается как здоровый. Тенденция вызвана снижением числа вакансий и ростом предлагаемых зарплат. В целом количество предложений достаточно велико, но большая часть из них предполагает вахтовый метод работы. Именно поэтому тюменские работодатели открывают вакансии в других регионах. Аналитики относятся скептично к сложившейся ситуации и считают выравнивание в статистике временным. В 2024 году, по их мнению, ситуация ухудшится и дефицит в данной отрасли вернется. Нефтегазовые компании Тюменской области с начала года открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми востребованными работниками нефтегазовой сферы стали непрофильные профессии. В частности, водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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