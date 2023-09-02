02 сентября 2023
01 сентября 2023

Нефтегазовые компании Тюменской области испытывают дефицит работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, трубная металлургическая компания, тмк, синарский трубный завод, синтз, цех по отделке труб нефтяного сортамента
Нефтегазовые компании региона в этом году открыли вакансий на 58% больше, чем в 2022 году Фото:

В Тюменской области нефтегазовые компании испытывают дефицит сотрудников. С начала года предприятия открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В Тюменской области нефтегазовые компании с начала года открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За год количество активных резюме на одну вакансию в сфере добычи сырья в регионе снизилось с 4,5 до 3,3, что говорит о дефиците кадров в отрасли», — передают слова службы исследования журналисты РБК Тюмень.

По их словам, самыми востребованными работниками нефтегазовой сферы стали непрофильные профессии. В частности, водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%).

Ранее в отчете Тюменьстата за этот год было указано, что в регионе первое место в списке самых высоких заработных плат возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход специалистов этой сферы составляет более 206 тысяч рублей. На вторыми месте по уровню зарплат встали специалисты научной и технической деятельности, а на третьем сотрудники сферы финансов и страхования.

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В Тюменской области нефтегазовые компании испытывают дефицит сотрудников. С начала года предприятия открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Тюменской области нефтегазовые компании с начала года открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За год количество активных резюме на одну вакансию в сфере добычи сырья в регионе снизилось с 4,5 до 3,3, что говорит о дефиците кадров в отрасли», — передают слова службы исследования журналисты РБК Тюмень. По их словам, самыми востребованными работниками нефтегазовой сферы стали непрофильные профессии. В частности, водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%). Ранее в отчете Тюменьстата за этот год было указано, что в регионе первое место в списке самых высоких заработных плат возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход специалистов этой сферы составляет более 206 тысяч рублей. На вторыми месте по уровню зарплат встали специалисты научной и технической деятельности, а на третьем сотрудники сферы финансов и страхования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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