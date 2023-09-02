Нефтегазовые компании Тюменской области испытывают дефицит работников

03 сентября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Нефтегазовые компании региона в этом году открыли вакансий на 58% больше, чем в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области нефтегазовые компании испытывают дефицит сотрудников. С начала года предприятия открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Тюменской области нефтегазовые компании с начала года открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За год количество активных резюме на одну вакансию в сфере добычи сырья в регионе снизилось с 4,5 до 3,3, что говорит о дефиците кадров в отрасли», — передают слова службы исследования журналисты РБК Тюмень. По их словам, самыми востребованными работниками нефтегазовой сферы стали непрофильные профессии. В частности, водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%). Ранее в отчете Тюменьстата за этот год было указано, что в регионе первое место в списке самых высоких заработных плат возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход специалистов этой сферы составляет более 206 тысяч рублей. На вторыми месте по уровню зарплат встали специалисты научной и технической деятельности, а на третьем сотрудники сферы финансов и страхования.

В Тюменской области нефтегазовые компании испытывают дефицит сотрудников. С начала года предприятия открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Тюменской области нефтегазовые компании с начала года открыли 5,1 тысячи вакансий, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За год количество активных резюме на одну вакансию в сфере добычи сырья в регионе снизилось с 4,5 до 3,3, что говорит о дефиците кадров в отрасли», — передают слова службы исследования журналисты РБК Тюмень. По их словам, самыми востребованными работниками нефтегазовой сферы стали непрофильные профессии. В частности, водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%). Ранее в отчете Тюменьстата за этот год было указано, что в регионе первое место в списке самых высоких заработных плат возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход специалистов этой сферы составляет более 206 тысяч рублей. На вторыми месте по уровню зарплат встали специалисты научной и технической деятельности, а на третьем сотрудники сферы финансов и страхования.