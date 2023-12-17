В ЯНАО бухгалтер украла у бизнесменов 10 миллионов рублей

В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер, занимавшаяся финансовым сопровождением местных бизнесменов, злоупотребила их доверием и вывела со счетов 9,3 млн рублей, сумев их легализовать. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР.
«Женщина, оказывая бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, предоставивших ей полный доступ к банковским счетам, злоупотребила их доверием и в период 2016—2019 годов похищала их денежные средства. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности ОМВД по Лабытнанги, в настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится на официальном сайте ведомства.
Бухгалтер создала общество с ограниченной ответственностью, на счета которого переводила деньги предпринимателей. После, с целью отмывания средств, она вывела деньги на счета физического лица. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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