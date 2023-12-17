17 декабря 2023
16 декабря 2023
15 декабря 2023

В ЯНАО бухгалтер украла у бизнесменов 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
В Лабытнанги бухгалтер похитила у бизнесменов около 10 млн рублей за три года Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер, занимавшаяся финансовым сопровождением местных бизнесменов, злоупотребила их доверием и вывела со счетов 9,3 млн рублей, сумев их легализовать. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР.

«Женщина, оказывая бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, предоставивших ей полный доступ к банковским счетам, злоупотребила их доверием и в период 2016—2019 годов похищала их денежные средства. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности ОМВД по Лабытнанги, в настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится на официальном сайте ведомства.

Бухгалтер создала общество с ограниченной ответственностью, на счета которого переводила деньги предпринимателей. После, с целью отмывания средств, она вывела деньги на счета физического лица. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер, занимавшаяся финансовым сопровождением местных бизнесменов, злоупотребила их доверием и вывела со счетов 9,3 млн рублей, сумев их легализовать. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР. «Женщина, оказывая бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, предоставивших ей полный доступ к банковским счетам, злоупотребила их доверием и в период 2016—2019 годов похищала их денежные средства. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности ОМВД по Лабытнанги, в настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится на официальном сайте ведомства. Бухгалтер создала общество с ограниченной ответственностью, на счета которого переводила деньги предпринимателей. После, с целью отмывания средств, она вывела деньги на счета физического лица. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...