Происшествия Криминал В ЯНАО бухгалтер украла у бизнесменов 10 миллионов рублей 18 декабря 2023 в 09:43 Размер текста - 17 + В Лабытнанги бухгалтер похитила у бизнесменов около 10 млн рублей за три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер, занимавшаяся финансовым сопровождением местных бизнесменов, злоупотребила их доверием и вывела со счетов 9,3 млн рублей, сумев их легализовать. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР. «Женщина, оказывая бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, предоставивших ей полный доступ к банковским счетам, злоупотребила их доверием и в период 2016—2019 годов похищала их денежные средства. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности ОМВД по Лабытнанги, в настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится на официальном сайте ведомства. Бухгалтер создала общество с ограниченной ответственностью, на счета которого переводила деньги предпринимателей. После, с целью отмывания средств, она вывела деньги на счета физического лица. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер, занимавшаяся финансовым сопровождением местных бизнесменов, злоупотребила их доверием и вывела со счетов 9,3 млн рублей, сумев их легализовать. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР. «Женщина, оказывая бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, предоставивших ей полный доступ к банковским счетам, злоупотребила их доверием и в период 2016—2019 годов похищала их денежные средства. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности ОМВД по Лабытнанги, в настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится на официальном сайте ведомства. Бухгалтер создала общество с ограниченной ответственностью, на счета которого переводила деньги предпринимателей. После, с целью отмывания средств, она вывела деньги на счета физического лица. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям