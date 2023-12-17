17 декабря 2023
16 декабря 2023

Пассажирские автобусы вышли на линию между Салехардом и Лабытнанги. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, автобус, пассажиры, мороз, туман
Между Салехардом и Лабытнанги возобновляется движение автобусов Фото:

В ЯНАО возобновляются пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги. Автобусы вмещают двадцать пассажиров и будут ходить с интервалом в 30 минут, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«По маршруту Салехард — Лабытнанги автобусы возобновили движение. Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость тарифа в одну сторону составляет 150 рублей, за крупногабаритный багаж — 50 рублей», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

Из Лабытнанги автобусы отправляются с 6:40 до 18:00 часов, а обратные рейсы из Салехарда — с 7:25 до 19:00 часов. По воскресениям количество рейсов будет уменьшено до девяти. Автобусное сообщение между городами будет действовать на весь период работы ледовой переправы.

Расписание автобусов между Салехардом и Лабытнанги
Расписание автобусов между Салехардом и Лабытнанги
Фото:

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В ЯНАО возобновляются пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги. Автобусы вмещают двадцать пассажиров и будут ходить с интервалом в 30 минут, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «По маршруту Салехард — Лабытнанги автобусы возобновили движение. Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость тарифа в одну сторону составляет 150 рублей, за крупногабаритный багаж — 50 рублей», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Из Лабытнанги автобусы отправляются с 6:40 до 18:00 часов, а обратные рейсы из Салехарда — с 7:25 до 19:00 часов. По воскресениям количество рейсов будет уменьшено до девяти. Автобусное сообщение между городами будет действовать на весь период работы ледовой переправы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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