Пассажирские автобусы вышли на линию между Салехардом и Лабытнанги. Скрин

18 декабря 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Между Салехардом и Лабытнанги возобновляется движение автобусов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО возобновляются пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги. Автобусы вмещают двадцать пассажиров и будут ходить с интервалом в 30 минут, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «По маршруту Салехард — Лабытнанги автобусы возобновили движение. Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость тарифа в одну сторону составляет 150 рублей, за крупногабаритный багаж — 50 рублей», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Из Лабытнанги автобусы отправляются с 6:40 до 18:00 часов, а обратные рейсы из Салехарда — с 7:25 до 19:00 часов. По воскресениям количество рейсов будет уменьшено до девяти. Автобусное сообщение между городами будет действовать на весь период работы ледовой переправы. Расписание автобусов между Салехардом и Лабытнанги Фото: скрин с сайта правительства ЯНАО — https://dtidh.yanao.ru/documents/active/228123/

В ЯНАО возобновляются пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги. Автобусы вмещают двадцать пассажиров и будут ходить с интервалом в 30 минут, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «По маршруту Салехард — Лабытнанги автобусы возобновили движение. Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость тарифа в одну сторону составляет 150 рублей, за крупногабаритный багаж — 50 рублей», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Из Лабытнанги автобусы отправляются с 6:40 до 18:00 часов, а обратные рейсы из Салехарда — с 7:25 до 19:00 часов. По воскресениям количество рейсов будет уменьшено до девяти. Автобусное сообщение между городами будет действовать на весь период работы ледовой переправы.