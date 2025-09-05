Песков закрыл вопрос блокировки Telegram и WhatsApp*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) должны продолжить работу на территории страны. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.
«У Max должна быть конкуренция в виде других мессенджеров, иначе он не будет развиваться», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что только в условиях открытого рынка российский мессенджер сможет привлечь миллионы пользователей и занять значимую долю рынка.
Пресс-секретарь подчеркнул, что присутствие крупных иностранных стриминговых сервисов создает условия для постоянного совершенствования платформы. По его словам, Max уже достиг определенного уровня, однако ему еще предстоит пройти большой путь для совершенствования.
Ранее российские власти уже вводили частичные ограничения на звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp, объясняя это несоблюдением требований законодательства и использованием сервисов для противоправной деятельности. Несмотря на это, представители WhatsApp подчеркивали важность сохранения защищенного общения для российских пользователей, а число их аудитории в стране оценивается в 100 миллионов человек.
* WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.