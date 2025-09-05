Экс-полицейские из ЯНАО похитили свидетеля их беспредела и вывезли в Тюмень

Три бывших полицейских Надыма пойдут под суд за превышение полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
ЯНАО в суд направлено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции
ЯНАО в суд направлено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции Фото:

Три бывших сотрудника полиции Надыма (ЯНАО) предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, похищении человека и препятствовании правосудию. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО, уголовное дело в отношении экс-правоохранителей завершено и направлено в суд.

«В феврале 2023 года обвиняемые применили силу к трем жителям Надыма. Чтобы скрыть совершенное, один из полицейских оказывал на потерпевшего психологическое давление, требуя изменить показания и избежать ответственности. После возбуждения уголовного дела один из фигурантов похитил потерпевшего и удерживал его в квартире, а впоследствии вывез в Тюмень, чтобы воспрепятствовать расследованию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи собрали доказательства по трем статьям УК РФ: превышение должностных полномочий (пункты «а», «г», «е» части 3 статьи 286), похищение человека (пункт «а» части 2 статьи 126) и воспрепятствование расследованию (часть 3 статьи 294). В ходе расследования проведены очные ставки, проверки показаний на месте, а также комплекс экспертиз. Обвиняемые ранее были уволены из органов внутренних дел. Сейчас им избраны меры пресечения, соответствующие тяжести вменяемых преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

© Служба новостей «URA.RU»
