Путин высказался о стагнации экономики России

В российской экономике отсутствует стагнация. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Нет», — сказал Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Во время сессии модератор задал Путину вопрос, согласен ли он с мнением главы «Сбербанка» Германа Грефа о наличии технической стагнации в экономике страны.
Десятый Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Форум традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения перспектив развития региона и всей страны.
