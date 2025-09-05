Путин высказался о стагнации экономики России

Путин: в российской экономике нет стагнации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время сессии модератор задал Путину вопрос, согласен ли он с мнением Грефа
Во время сессии модератор задал Путину вопрос, согласен ли он с мнением Грефа Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

В российской экономике отсутствует стагнация. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нет», — сказал Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Во время сессии модератор задал Путину вопрос, согласен ли он с мнением главы «Сбербанка» Германа Грефа о наличии технической стагнации в экономике страны.

Десятый Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Форум традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения перспектив развития региона и всей страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В российской экономике отсутствует стагнация. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Нет», — сказал Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Во время сессии модератор задал Путину вопрос, согласен ли он с мнением главы «Сбербанка» Германа Грефа о наличии технической стагнации в экономике страны. Десятый Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Форум традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения перспектив развития региона и всей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...