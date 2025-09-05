Жители УрФО и Пермского края смогут оформлять визы в Индию в Екатеринбурге

Жители Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края оформлять индийские визы будут в Екатеринбурге вместо Москвы. В соответствии с распоряжением правительства РФ, с которым ознакомилось URA.RU, на Урале откроется генконсульство Индии.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и полпредами президента РФ в Приволжском, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, об открытии в Екатеринбурге и Казани генеральных консульств Индии», — отмечено в распоряжении. Документом располагает редакция URA.RU.
На Урале председатель правительства Михаил Мишустин создал консульский округ. Одновременно к округу Мишустин отнес 16 регионов: от Новосибирской области, Тывы и Хакасии с Кузбассом до уральских регионов. Другой округ появился в Казани. К нему глава правительства отнес 18 регионов.
Открытие консульства упростит процесс оформления индийских виз, будет способствовать укреплению культурных и бизнес-связей. Также работа консульства упрочит дипломатические отношения между государствами.
В июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о планах по созданию двух округов в Екатеринбурге и Казани. В феврале представители МИДа сообщили URA.RU, что работа по открытию генконсульства ведется. На тот момент проект распоряжения правительства проходил стадию согласований.
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) с участием президента РФ Владимира Путина. В мероприятии участвует индийская делегация, представленная представителями правительства, бизнеса и академических кругов.
