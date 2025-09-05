Al Jazeera: от санкций США и Европы погибли 38 млн человек

Односторонние санкции США и ЕС привели к 38 миллионам дополнительных смертей по всему миру. Эти данные цитирует телеканал Al Jazeera.
«Односторонние санкции, введённые США и ЕС с 1970 года, привели к 38 миллионам смертей», — пишет Al Jazeera, ссылаясь на исследование, проведенное экономистом Франсиско Родригесом из Денверского университета. В 1990-х годах санкции против Ирака привели к массовому недоеданию, нехватке чистой воды, медикаментов и электричества. Сотни тысяч детей стали жертвами последствий ограничительных мер.
В Венесуэле экономические санкции США вызвали только за 2017–2018 годы 40 тысяч дополнительных смертей. В Чили в начале 1970-х годов санкции США были направлены на подрыв экономики страны и, по словам историка Питера Корнблу, стали «невидимой блокадой», подготовившей почву для военного переворота. В 1970-х годах около 15 стран ежегодно подвергались односторонним санкциям со стороны Запада. В 1990–2000-х годах эта цифра выросла до 30, а в 2020-х превышает уже 60 государств, в основном стран Глобального Юга.
Согласно исследованию Франсиско Родригеса, более половины погибших от последствий санкций — дети и пожилые люди, наиболее уязвимые к недоеданию и нехватке медицинской помощи. Только с 2012 года, по оценкам авторов, санкции стали причиной смерти более миллиона детей. Ежегодно от санкций погибает в несколько раз больше людей, чем от непосредственных боевых действий — в среднем около 800 тысяч человек против 100 тысяч жертв войн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.