На место крушения самолета в Подмосковье вылетел СК

Следственный отдел на воздушном и водном транспорте прибыл на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье и приступил к расследованию обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба Западного Межрегионального Следственного Управления на транспорте СК России.
«Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Отмечается, что сейчас выясняются все детали случившегося. Привлечены эксперты авиационной безопасности для комплексного изучения обстоятельств аварии. На месте работают сотрудники экстренных служб и криминалисты.
Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета на территории городского округа Луховицы в Московской области. По предварительным данным, в результате аварии пилот воздушного судна скончался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.