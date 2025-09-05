На место крушения самолета в Подмосковье вылетел СК

СК вылетел на место крушения самолета
СК вылетел на место крушения самолета

Следственный отдел на воздушном и водном транспорте прибыл на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье и приступил к расследованию обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба Западного Межрегионального Следственного Управления на транспорте СК России.

«Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Отмечается, что сейчас выясняются все детали случившегося. Привлечены эксперты авиационной безопасности для комплексного изучения обстоятельств аварии. На месте работают сотрудники экстренных служб и криминалисты.

Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета на территории городского округа Луховицы в Московской области. По предварительным данным, в результате аварии пилот воздушного судна скончался.

