Звездопад Персеиды в сентябре: как увидеть падающие звезды и как они повлияют на жизнь

Уже в начале следующей недели на небе можно будет увидеть Сентябрьские Эпсилон-Персеиды. Посмотреть на падающие метеоры и загадать желание получится у всех жителей северного полушария. О том, когда смотреть на звездопад и как он отразится на жизни людей — в материале URA.RU.
Когда пройдет звездопад в сентябре
В ночь с 8 на 9 сентября 2025 года жители Земли смогут наблюдать редкий метеорный поток — Сентябрьские Эпсилон-Персеиды. Этот поток будет активен в период с 5 по 21 сентября, но пик активности приходится именно на 9 число.
В среднем ожидается до 5 метеоров в час. В сравнении с летними Персеидами не так много, однако даже несколько ярких падающих звезд способны подарить впечатляющее зрелище.
Основная сложность этого года — яркая Луна, ведь пройдет всего два дня после полнолуния. Освещенность неба достигнет 97%, и свет Луны скроет большинство слабых метеоров. Поэтому удастся заметить лишь самые яркие из них. Чтобы повысить шансы, стоит попробовать встать так, чтобы Луна скрылась за деревом или за холмом.
Как увидеть звездопад в сентябре
Название «Персеиды» поток получил от созвездия Персея: именно в его области неба находится радиант — точка, из которой, по впечатлению наблюдателя, вылетают метеоры. Найти Персея можно, ориентируясь на характерное созвездие Кассиопеи в форме буквы «W» недалеко от Полярной звезды.
Сентябрьские Эпсилон-Персеиды можно увидеть в обоих полушариях, а в Северном звездопад окажется видно лучше всего. В России и странах Европы метеоры будут заметны начиная примерно с 22:00 по местному времени.
Чтобы увидеть метеоритный дождь, постарайтесь:
- Уехать подальше от крупных городов, где сильна засветка от фонарей.
- Дождаться, пока созвездие Персея поднимется выше над горизонтом.
- Дать глазам 15–20 минут привыкнуть к темноте.
Даже если активность невелика, метеоры из этого потока отличаются яркостью и скоростью. Поэтому те, кто проявит терпение, смогут увидеть несколько звездных вспышек.
Как звездопад повлияет на жизнь: мнение астролога
Астролог Борис Зак отмечает, что ночью 9 сентября Луна будет находиться в знаке Овна. Это огненный, импульсивный знак, символизирующий быстрые начинания и динамичные процессы.
«На этот „звездопад“ можно загадывать желания, связанные с быстрой реализацией проектов, так как Луна в эту ночь будет находиться в Овне. То есть, если вы хотите открыть бизнес и создать долгосрочный проект, то загадывать успех бизнесу на этот метеорный поток не стоит. А вот загадать желание единоразово и быстро получить желаемую сумму денег или что-то удачно и быстро продать, или достигнуть быстрых результатов в спорте можно», — посоветовал астролог.
При этом Борис Зак подчеркнул, что сам по себе звездопад, с точки зрения астрологии — лишь скопление мелких космических объектов, которые не влияют на людей. Однако вера в загаданное желание помогает исполнению мечты, поэтому посмотреть на ночное небо и дождаться падающей звезды определенно стоит.
