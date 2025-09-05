Потери Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю составили до 9 320 человек. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 9320 человек", — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в в официальном telegram-канале министерства. Как уточнили в Минобороны, наиболее значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр» — до 2 970 человек, а также четыре танка.
Помимо этого в зоне ответственности группировки «Запад» украинские войска потеряли более 1 680 солдат. В районе действий группировки «Восток» зафиксированы потери свыше 1 590 человек. Также бойцы РФ из группировки "Север" поразили до 1 170 украинских военных. В зоне ответственности группировки "Юг" потери противника достигли свыше 1 460 бойцов и 13 боевых бронированных машин.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что за предыдущую неделю украинские войска также понесли значительные потери в живой силе и технике, включая уничтожение разведывательного корабля «Симферополь» и самолета Су-27. Наибольшие потери ВСУ фиксировались на различных направлениях, особенно после неудачных наступательных действий на запорожском направлении. Также за последнюю неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта.
