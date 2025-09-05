Захарова оценила «словарь вежливого человека» Путина

Захарова: Путин выбрал вежливую формулировку на требования Киева
Ироничное сообщение Захарова написала в своем telegram-канале
Ироничное сообщение Захарова написала в своем telegram-канале Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин выбрал максимально корректную формулировку, чтобы ответить на требования Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо „совсем о ….ли“ использовал словосочетание „избыточные запросы“», — написала Захарова в своем telegram-канале. 

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, Путин отметил, что украинская сторона настаивает на проведении переговоров, однако выдвигает дополнительные условия. Глава государства, комментируя инициативу Киева, подчеркнул, что Россия готова к диалогу, однако считает неприемлемыми «избыточные запросы» украинской стороны. Киев не только настаивает на самой встрече, но и требует, чтобы она состоялась на территории третьей страны, что Москва расценивает как чрезмерное условие.

Десятый юбилейный Восточный экономический форум, на котором прозвучало заявление Путина, традиционно собирает ведущих политиков, предпринимателей и экспертов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема ВЭФ-2025 — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

