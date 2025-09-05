Захарова оценила «словарь вежливого человека» Путина

Президент России Владимир Путин выбрал максимально корректную формулировку, чтобы ответить на требования Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо „совсем о ….ли“ использовал словосочетание „избыточные запросы“», — написала Захарова в своем telegram-канале.
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, Путин отметил, что украинская сторона настаивает на проведении переговоров, однако выдвигает дополнительные условия. Глава государства, комментируя инициативу Киева, подчеркнул, что Россия готова к диалогу, однако считает неприемлемыми «избыточные запросы» украинской стороны. Киев не только настаивает на самой встрече, но и требует, чтобы она состоялась на территории третьей страны, что Москва расценивает как чрезмерное условие.
Десятый юбилейный Восточный экономический форум, на котором прозвучало заявление Путина, традиционно собирает ведущих политиков, предпринимателей и экспертов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема ВЭФ-2025 — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
