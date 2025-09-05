Задержки рейсов в России 5 сентября: информация к этому часу

В нескольких городах России фиксируются задержки и отмены авиарейсов
Какие рейсы задерживаются 5 сентября 2025 года
Российские авиакомпании продолжают испытывать трудности, связанные с задержками рейсов. 5 сентября 2025 года случаи отклонения от расписания фиксируются как на внутренних, так и на международных направлениях. В сложившихся условиях пассажирам советуют отслеживать изменения в расписании с помощью онлайн-табло аэропортов и подписываться на уведомления перевозчиков через их официальные ресурсы и telegram-каналы. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 10 вылетов. Среди направлений — Калининград, Сочи, Нижнекамск, Даламан, Мурманск. Отменен вылет в Санкт-Петербург. Более 20 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Стамбул, Белград, Салехард, Южно-Сахалинск, Самара, Пхукет, Сочи.

В Домодедово на прибытие задерживаются 3 рейса. Среди направлений — Норильск, Чита, Иркутск.

Во Внуково задержано 10 вылет в Стамбул, Душанбе, Минеральные Воды, Бишкек и Якутск. С опозданием прилетят 12 рейсов. Среди направлений — Бишкек, Бованенково, Анталья, Псков, Стамбул и Душанбе.

Санкт-Петербург

В аэропорту Пулково задержано 3 вылета — в Уфу, Новосибирск и в Москву. Отменен рейс в Якутск. С опозданием прилетят самолеты из Екатеринбурга, Иркутска. Новосибирска и Иваново.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержано 9 рейсов на вылет. Среди направлений — Екатеринбург, Анталья, Стамбул, Москва и Ереван. Отменен вылет в Шарм-эль-Шейх. На прилет выдержано 10 рейсов из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Тбилиси, Нижнекамска и Манамы. 

Новосибирск

В аэропорту Толмачево задержано 6 рейсов на вылет. Среди направлений — Стамбул, Красноярск, Сургут, Иркутск, Бишкек, Тюмень. На прилет выдержано 8 рейсов из Мирного, Магадана, Красноярска, Барнаула и Стамбула.

Екатеринбург

В Кольцово задержано 10 рейсов на вылет. Среди направлений —Сургут, Тбилиси, Калининград, Казань, Саратов. С опозданием прилетят 9 рейсов из Еревана, Казани, Читы, Хабаровска и Калининграда.

