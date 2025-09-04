04 сентября 2025

В Надыме Mazda сбила ребенка на самокате

В Надыме (ЯНАО) 5 сентября водитель Mazda совершил наезд на девочку 2014 года рождения, передвигавшуюся на самокате. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГАИ.

«В районе дома 20 по улице Комсомольская в Надыме водитель 2005 года рождения, управляя Mazda, совершил наезд на 2014 года рождения, которая передвигалась на самокате. В результате ДТП несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО в telegram-канале.

Подробности происшествия выясняются. Ребенка обследуют медики.

