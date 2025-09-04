В Надыме Mazda сбила ребенка на самокате

В Надыме водитель иномарки сбил ребенка на самокате
В Надыме (ЯНАО) 5 сентября водитель Mazda совершил наезд на девочку 2014 года рождения, передвигавшуюся на самокате. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГАИ.
Водитель иномарки сбил ребенка в Надыме
«В районе дома 20 по улице Комсомольская в Надыме водитель 2005 года рождения, управляя Mazda, совершил наезд на 2014 года рождения, которая передвигалась на самокате. В результате ДТП несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО в telegram-канале.
Подробности происшествия выясняются. Ребенка обследуют медики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!