Руководитель челябинского Народного фронта Рыжий стал наставником по УрФО

Руководитель исполкома Народного фронта Денис Рыжий назначен наставником организации в Уральском федеральном округе. Информация об этом прозвучала в ходе совещания полпреда Артема Жоги с руководителями региональных отделений Народного фронта в УрФО.
«Полномочный представитель президента России Артем Жога провел по видеосвязи совещание с руководителями региональных отделений Народного фронта в Уральском федеральном округе. В нем также приняли участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, заместители губернаторов регионов УрФО. Озвучено, что руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий назначен наставником Народного фронта в Уральском федеральном округе», — сообщили в пресс-службе полпредства.
Встреча была посвящена вопросам координации деятельности Народного фронта в субъектах УрФО. Жога добавил, что открытый и эффективный диалог между институтами власти и Народным фронтом крайне необходим, а подобные встречи должны стать регулярными.
Жога отметил важность проекта «Все для Победы!», в рамках которого ведется сбор средств и доставка гумпомощи в новые регионы РФ. Он добавил, что важной частью совместной работы организации и полпредства является отработка запросов граждан, озвученных на прямой линии президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.