Руководитель челябинского Народного фронта Рыжий стал наставником по УрФО

Денис Рыжий получает награду от Артема Жоги
Денис Рыжий получает награду от Артема Жоги Фото:

Руководитель исполкома Народного фронта Денис Рыжий назначен наставником организации в Уральском федеральном округе. Информация об этом прозвучала в ходе совещания полпреда Артема Жоги с руководителями региональных отделений Народного фронта в УрФО.

«Полномочный представитель президента России Артем Жога провел по видеосвязи совещание с руководителями региональных отделений Народного фронта в Уральском федеральном округе. В нем также приняли участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, заместители губернаторов регионов УрФО. Озвучено, что руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий назначен наставником Народного фронта в Уральском федеральном округе», — сообщили в пресс-службе полпредства.

Встреча была посвящена вопросам координации деятельности Народного фронта в субъектах УрФО. Жога добавил, что открытый и эффективный диалог между институтами власти и Народным фронтом крайне необходим, а подобные встречи должны стать регулярными.

Жога отметил важность проекта «Все для Победы!», в рамках которого ведется сбор средств и доставка гумпомощи в новые регионы РФ. Он добавил, что важной частью совместной работы организации и полпредства является отработка запросов граждан, озвученных на прямой линии президента.

