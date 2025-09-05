Звезду «Интернов» поймали с наркотиками в Домодедово

У российской актрисы Аглаи Тарасовой, известной по роли в сериале «Интерны», обнаружили запрещенные вещества при досмотре в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает Mash, у нее обнаружили вейп, заправленный гашишным маслом.
«У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово — артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри», — передают авторы канала. Сам инцидент произошел несколько дней назад после прилета артистки из Израиля. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.
Кроме того, Mash обратил внимание на заблокированный в России сайт, домен которого схож с именем матери Аглаи Тарасовой Ксении Раппопорт. Утверждается, что через сайт, который зарегистрирован в Сан-Франциско, якобы можно приобрести легкие наркотики.
В сериале «Интерны» Аглая Тарасова играла роль Софьи Калининой, племянницы одного из главных героев — Купитмана. Она появилась в проекте в 2014 году, и эта роль принесла ей большую известность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.