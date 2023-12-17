Куйвашев попросил у зама Мишустина 27 миллиардов

18 декабря 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Письмо за подписью Евгения Куйвашева ушло еще в ноябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко (курирует транспорт) 27 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину, и подтвердил мэр Алексей Орлов. Письмо ушло Григоренко еще в ноябре. По словам Орлова, в запрошенную сумму входят покупка 85 новых трамваев (у «Трансмашхолдинга») и финансовая поддержка концессии по трамвайной линии в Академический район. «У нас финансовая модель [концессии] готова, все готово к подписанию. Как только решение будет сформировано [на федеральном уровне], что начинается отбор следующих городов для участия в [федеральной] программе…» — сказал мэр. Концессия будет заключена на 49 лет — с компанией «Мовиста Регионы» (связана с УГМК). «[На что еще предполагается потратить 27 млрд?] Строительство новых трамвайных путей. У нас ведь трамвай поедет на Широкую речку, а это еще два этапа. Две тяговых подстанции, новое трамвайное депо…» — перечислил мэр. По одной из версий, у губернатора будет возможность обсудить свой запрос в правительство РФ и с самим премьером Михаилом Мишустиным. Его ожидают на свердловском стенде на выставке «Россия» на ВДНХ 18 декабря.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко (курирует транспорт) 27 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину, и подтвердил мэр Алексей Орлов. Письмо ушло Григоренко еще в ноябре. По словам Орлова, в запрошенную сумму входят покупка 85 новых трамваев (у «Трансмашхолдинга») и финансовая поддержка концессии по трамвайной линии в Академический район. «У нас финансовая модель [концессии] готова, все готово к подписанию. Как только решение будет сформировано [на федеральном уровне], что начинается отбор следующих городов для участия в [федеральной] программе…» — сказал мэр. Концессия будет заключена на 49 лет — с компанией «Мовиста Регионы» (связана с УГМК). «[На что еще предполагается потратить 27 млрд?] Строительство новых трамвайных путей. У нас ведь трамвай поедет на Широкую речку, а это еще два этапа. Две тяговых подстанции, новое трамвайное депо…» — перечислил мэр. По одной из версий, у губернатора будет возможность обсудить свой запрос в правительство РФ и с самим премьером Михаилом Мишустиным. Его ожидают на свердловском стенде на выставке «Россия» на ВДНХ 18 декабря.