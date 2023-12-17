В Ноябрьске пожарные проникли в горящую квартиру по автолестнице
В Ноябрьске (ЯНАО) на проспекте Мира загорелась квартира в пятиэтажном капитальном доме. Видео происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях.
«Горит квартира на проспекте Мира, 82а. Может, в соседних квартирах у кого дома дети одни?» — интересуются очевидцы происшествия в telegram-канале NSK.
На видео видно задымление на верхних этажах пятиэтажного дома. На месте происшествия работают сотрудники окружного ГУ МЧС. Пожарные проникли в помещение с улицы при помощи автолестницы.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу за подробностями. Ответ ожидается.
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