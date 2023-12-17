17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Ноябрьске загорелась квартира в пятиэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
В Ноябрьске пожарные проникли в горящую квартиру по автолестнице Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на проспекте Мира загорелась квартира в пятиэтажном капитальном доме. Видео происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях.

«Горит квартира на проспекте Мира, 82а. Может, в соседних квартирах у кого дома дети одни?» — интересуются очевидцы происшествия в telegram-канале NSK.

На видео видно задымление на верхних этажах пятиэтажного дома. На месте происшествия работают сотрудники окружного ГУ МЧС. Пожарные проникли в помещение с улицы при помощи автолестницы.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу за подробностями. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на проспекте Мира загорелась квартира в пятиэтажном капитальном доме. Видео происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. «Горит квартира на проспекте Мира, 82а. Может, в соседних квартирах у кого дома дети одни?» — интересуются очевидцы происшествия в telegram-канале NSK. На видео видно задымление на верхних этажах пятиэтажного дома. На месте происшествия работают сотрудники окружного ГУ МЧС. Пожарные проникли в помещение с улицы при помощи автолестницы. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу за подробностями. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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