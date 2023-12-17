После смены ректора пермский госуниверситет выпал из числа престижных вузов РФ

Игорь Германов обещает провести работу над ошибками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермских политэлитах и образовательных кругах обсуждают исключение ПГНИУ из федеральной программы «Приоритет 2030». Вуз упал в рейтинге с первых позиций на 49-ю строчку и не получит 100 млн рублей гранта. Но главным образом это отразится на престиже университета — можно смело утверждать, что ПГНИУ покинул список самых статусных вузов РФ.

«Это федеральная оценка работы команды нового врио ректора вуза Игоря Германова. Это „неуд“. ПГНИУ вылетел из рейтинга престижных вузов РФ, хотя стабильно входил в число лучших. Если университет вылетит из программы и в следующем году, то последствия могут быть уже в адрес самого руководства», — отмечают инсайдеры. Пермский политех при этом сохранился на седьмой строке рейтинга «Приоритета» и однозначно победил в давнем соревновании вузов.

Источник в образовательной среде считает, что исключение из программы может отразиться на планах по строительству межвузовского кампуса. Он рассказывает, что руководитель Института стратегического лидерства (Москва) Владимир Самойлов в минувшие выходные в рамках стратсессии в Перми, посвященной кампусу, прямо сказал, что это может негативно сказаться на мегапроекте. «Вы о каком кампусе говорите, ваш главный вуз оказался неконкурентоспособен», — якобы заявил Самойлов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора с просьбой дать оценку ситуации. Дело в том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин является председателем наблюдательного совета ПГНИУ. На момент публикации ответ не был получен.

В ПГНИУ подтвердили факт исключения из «Приоритета». Врио ректора Игорь Германов сообщил изданию «Коммерсант-Прикамье», что «университету предстоит серьезная работа над ошибками». И добавил, что в этом году сильно изменились правила оценки итогов работы вузов.