17 декабря 2023

В доме в Екатеринбурге, где девушка выбросила ребенка, уже происходило такое ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во дворе уже находили брошенного младенца
Во дворе уже находили брошенного младенца

В доме в Екатеринбурге, в котором жила девушка, родившая и выбросившая ребенка на улицу, уже происходил подобный случай. В прошлом в этом дворе другого ребенка выкидывали в мусорный бак, сообщила URA.RU одна из жительниц.

«Очень давно была похожая история в этом дворе. Тогда кто-то выбросил ребенка в мусорный бак. Мне об этом соседка рассказала после недавнего происшествия», — поделилась собеседница агентства. При этом корреспондент не смог найти эту женщину — никто из жильцов дома не открыл двери.

В ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир дома на Краснофлотцев. После этого она положила малыша в полимерный пакет и выкинула на улицу. Ребенка спас мужчина, который случайно его заметил в сугробе. Молодую мать и младенца отвезли на больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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В доме в Екатеринбурге, в котором жила девушка, родившая и выбросившая ребенка на улицу, уже происходил подобный случай. В прошлом в этом дворе другого ребенка выкидывали в мусорный бак, сообщила URA.RU одна из жительниц. «Очень давно была похожая история в этом дворе. Тогда кто-то выбросил ребенка в мусорный бак. Мне об этом соседка рассказала после недавнего происшествия», — поделилась собеседница агентства. При этом корреспондент не смог найти эту женщину — никто из жильцов дома не открыл двери. В ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир дома на Краснофлотцев. После этого она положила малыша в полимерный пакет и выкинула на улицу. Ребенка спас мужчина, который случайно его заметил в сугробе. Молодую мать и младенца отвезли на больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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