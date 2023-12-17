В доме в Екатеринбурге, где девушка выбросила ребенка, уже происходило такое ЧП

18 декабря 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Во дворе уже находили брошенного младенца Илья Московец @ URA.RU В доме в Екатеринбурге, в котором жила девушка, родившая и выбросившая ребенка на улицу, уже происходил подобный случай. В прошлом в этом дворе другого ребенка выкидывали в мусорный бак, сообщила URA.RU одна из жительниц. «Очень давно была похожая история в этом дворе. Тогда кто-то выбросил ребенка в мусорный бак. Мне об этом соседка рассказала после недавнего происшествия», — поделилась собеседница агентства. При этом корреспондент не смог найти эту женщину — никто из жильцов дома не открыл двери. В ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир дома на Краснофлотцев. После этого она положила малыша в полимерный пакет и выкинула на улицу. Ребенка спас мужчина, который случайно его заметил в сугробе. Молодую мать и младенца отвезли на больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В доме в Екатеринбурге, в котором жила девушка, родившая и выбросившая ребенка на улицу, уже происходил подобный случай. В прошлом в этом дворе другого ребенка выкидывали в мусорный бак, сообщила URA.RU одна из жительниц. «Очень давно была похожая история в этом дворе. Тогда кто-то выбросил ребенка в мусорный бак. Мне об этом соседка рассказала после недавнего происшествия», — поделилась собеседница агентства. При этом корреспондент не смог найти эту женщину — никто из жильцов дома не открыл двери. В ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир дома на Краснофлотцев. После этого она положила малыша в полимерный пакет и выкинула на улицу. Ребенка спас мужчина, который случайно его заметил в сугробе. Молодую мать и младенца отвезли на больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.