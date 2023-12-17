17 декабря 2023

Свердловские медики рассказали о состоянии выброшенного в сугроб младенца

Выброшенный в снег в Екатеринбурге младенец находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Младенец находится в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

Выброшенный в Екатеринбурге в сугроб младенец находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Ребенку оказывается вся необходимая медпомощь», — сказали в ведомстве.

В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, поэтому его удалось спасти.

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Выброшенный в Екатеринбурге в сугроб младенец находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Ребенку оказывается вся необходимая медпомощь», — сказали в ведомстве. В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, поэтому его удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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