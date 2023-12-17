Свердловские медики рассказали о состоянии выброшенного в сугроб младенца

Младенец находится в тяжелом состоянии (архивное фото)
Выброшенный в Екатеринбурге в сугроб младенец находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Ребенку оказывается вся необходимая медпомощь», — сказали в ведомстве.
В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, поэтому его удалось спасти.
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