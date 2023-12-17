17 декабря 2023

Суд в ХМАО вынес приговор мужчине за убийство матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Мужчина 12 лет проведет в колонии строгого режима Фото:

Сургутский районный суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя с. п. Солнечный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с матерью. Во время ссоры мужчина набросился на женщину с бейсбольной битой и забил ее до смерти.

Суд приговорил югорчанина к 12 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

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Сургутский районный суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя с. п. Солнечный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства. В августе 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с матерью. Во время ссоры мужчина набросился на женщину с бейсбольной битой и забил ее до смерти. Суд приговорил югорчанина к 12 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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