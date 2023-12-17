Суд в ХМАО вынес приговор мужчине за убийство матери

18 декабря 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Мужчина 12 лет проведет в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сургутский районный суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя с. п. Солнечный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства. В августе 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с матерью. Во время ссоры мужчина набросился на женщину с бейсбольной битой и забил ее до смерти. Суд приговорил югорчанина к 12 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Сургутский районный суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя с. п. Солнечный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства. В августе 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с матерью. Во время ссоры мужчина набросился на женщину с бейсбольной битой и забил ее до смерти. Суд приговорил югорчанина к 12 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».