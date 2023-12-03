03 декабря 2023
02 декабря 2023

В ХМАО пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина задержана, ей грозит срок за убийство малолетнего Фото:

В Лангепасе пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обвиняемая, 1984 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из помещений жилого дома № 74 по улице Ленина в городе Лангепасе, нанесла множественные удары руками в область головы своему малолетнему сыну, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба. Женщина задержана.

Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который убил бывшую жену и ее сожителя. На преступление он пошел из чувства ревности.

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В Лангепасе пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. «Обвиняемая, 1984 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из помещений жилого дома № 74 по улице Ленина в городе Лангепасе, нанесла множественные удары руками в область головы своему малолетнему сыну, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба. Женщина задержана. Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который убил бывшую жену и ее сожителя. На преступление он пошел из чувства ревности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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