В ХМАО пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына

04 декабря 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Женщина задержана, ей грозит срок за убийство малолетнего Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Лангепасе пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. «Обвиняемая, 1984 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из помещений жилого дома № 74 по улице Ленина в городе Лангепасе, нанесла множественные удары руками в область головы своему малолетнему сыну, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба. Женщина задержана. Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который убил бывшую жену и ее сожителя. На преступление он пошел из чувства ревности.

В Лангепасе пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. «Обвиняемая, 1984 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из помещений жилого дома № 74 по улице Ленина в городе Лангепасе, нанесла множественные удары руками в область головы своему малолетнему сыну, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба. Женщина задержана. Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который убил бывшую жену и ее сожителя. На преступление он пошел из чувства ревности.