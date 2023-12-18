В Свердловской области после почти на 10% поднимут тарифы ЖКХ

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Улица Товарная, 5. Курган, жкх, теплотрасса, коли мяготина 111б
В среднем тарифы на коммуналку вырастут на 9,6% Фото:

Со второй половины 2024 года стоимость коммунальных услуг в Свердловской области увеличится. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Постановляю обеспечить РЭК изменение размера вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям <…> 9,6% — во втором полугодии 2024 года», — говорится в документе. При этом цифра 9,6% является средним значением: в разных территориях рост тарифа будет отличаться.

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Со второй половины 2024 года стоимость коммунальных услуг в Свердловской области увеличится. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. «Постановляю обеспечить РЭК изменение размера вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям <…> 9,6% — во втором полугодии 2024 года», — говорится в документе. При этом цифра 9,6% является средним значением: в разных территориях рост тарифа будет отличаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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