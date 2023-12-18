В Свердловской области после почти на 10% поднимут тарифы ЖКХ

В среднем тарифы на коммуналку вырастут на 9,6%
Со второй половины 2024 года стоимость коммунальных услуг в Свердловской области увеличится. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
«Постановляю обеспечить РЭК изменение размера вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям <…> 9,6% — во втором полугодии 2024 года», — говорится в документе. При этом цифра 9,6% является средним значением: в разных территориях рост тарифа будет отличаться.
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