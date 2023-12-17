Жилые дома в Березниках затопило канализационными стоками. Фото, видео

18 декабря 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

В затопленном подвале стоит невыносимая вонь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Березники Пермского края подвалы жилых домов затопило канализационными стоками. О проблеме горожане рассказали в соцсети «ВКонтакте». По их словам, из-за невыносимого смрада у жильцов начались «головные боли и аллергия». Жалобы в управляющие компании ни к чему не привели, говорится в паблике «Жилнадзор Березники», где опубликовано фото и видео затопленных подвалов. «Подвал дома на Танкистов, 61,затоплен, вонь стоит невыносимая. Испражнения находятся прямо под квартирой. С августа не можем добиться решения проблемы. Проживание в квартире на первом этаже просто невозможно: постоянные головные боли, аллергия», — написала Маргарита Счастливцева в паблике. На ресурсе «Дом. МинЖКХ» один из пользователей рассказал о проблемах с канализацией еще в 2022 году. Он оставил комментарий, в ктотором утверждается, что вопрос не решается «на протяжении нескольких лет». «Подвал топит канализационными стоками. Жителям дома приходится дышать фекалиями. До управляющей компании не дозвониться. Чистку не производят. На письменные заявления управляющая компания ссылается на „БВК“ (ООО „Березниковская водоснабжающая компания“ — прим URA.RU)», — написал пользователь Сети. Канализацию прорвало и в доме по улице Ломоносова, 135. В паблике «Жилнадзор Березники» сообщается, что жильцы дышат «невыносимой вонью» с ноября. «Обращались и обращаемся в управляющую компания и устно и письменно. УК передает заявки в „БВК“, канализационный колодец до сих пор не очищен! Вчера с жильцами вскрывали два колодца, оба почти полные!», — написано в паблике. В открытых источниках указано, что обслуживанием домов на Танкистов, 61 и Ломоносова, 135 занимаются ООО «Юбилейная» и ООО «ЖЭУ № 1». Номерам телефонов управляющих организаций оказались не доступны, URA.RU направило в адрес компаний информационный запрос. Так выглядит подвал дома на Танкистов, 61 Фото: «Жилнадзор Березники», «ВКонтакте» https://vk.com/hilnadberz Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Березники Пермского края подвалы жилых домов затопило канализационными стоками. О проблеме горожане рассказали в соцсети «ВКонтакте». По их словам, из-за невыносимого смрада у жильцов начались «головные боли и аллергия». Жалобы в управляющие компании ни к чему не привели, говорится в паблике «Жилнадзор Березники», где опубликовано фото и видео затопленных подвалов. «Подвал дома на Танкистов, 61,затоплен, вонь стоит невыносимая. Испражнения находятся прямо под квартирой. С августа не можем добиться решения проблемы. Проживание в квартире на первом этаже просто невозможно: постоянные головные боли, аллергия», — написала Маргарита Счастливцева в паблике. На ресурсе «Дом. МинЖКХ» один из пользователей рассказал о проблемах с канализацией еще в 2022 году. Он оставил комментарий, в ктотором утверждается, что вопрос не решается «на протяжении нескольких лет». «Подвал топит канализационными стоками. Жителям дома приходится дышать фекалиями. До управляющей компании не дозвониться. Чистку не производят. На письменные заявления управляющая компания ссылается на „БВК“ (ООО „Березниковская водоснабжающая компания“ — прим URA.RU)», — написал пользователь Сети. Канализацию прорвало и в доме по улице Ломоносова, 135. В паблике «Жилнадзор Березники» сообщается, что жильцы дышат «невыносимой вонью» с ноября. «Обращались и обращаемся в управляющую компания и устно и письменно. УК передает заявки в „БВК“, канализационный колодец до сих пор не очищен! Вчера с жильцами вскрывали два колодца, оба почти полные!», — написано в паблике. В открытых источниках указано, что обслуживанием домов на Танкистов, 61 и Ломоносова, 135 занимаются ООО «Юбилейная» и ООО «ЖЭУ № 1». Номерам телефонов управляющих организаций оказались не доступны, URA.RU направило в адрес компаний информационный запрос.