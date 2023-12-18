Тюменцы придумали, как решить проблему пробок в городе

Тюменцы предложили убрать шлагбаумы и ходить пешком, чтобы избавиться от пробок

Тюменцы призвали жестче наказывать несоблюдающих ПДД и больше ходить пешком Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени предложили настроить светофоры, убрать шлагбаумы во дворах и регулировать сложные участки, чтобы решить проблему пробок. Свое мнение жители высказали в социальных сетях. Кроме того, тюменцы призвали жестче наказывать несоблюдающих ПДД и больше ходить водителям пешком.

«„Маршрутчики“ проезжают с левого ряда в правый, и через 200 метров обратно, хотя справа есть своя полоса. <…> Зареку надо разгружать дополнительным мостом в районе моста Влюбленных, чтобы Челюскинцев хоть немного вздохнула (ей плохо утром и вечером). А к этому всему на дорогах из-за снега сократилось количество полос, где-то вместо трех всего 1,5, нужно чистить», — отметил тюменец Андрей в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Также некоторые тюменцы посоветовали водителям ехать по одной полосе и не лезть в соседние потоки машин. «Нужно ехать с потоком, не лезьте во все щели: слева, справа, с обочины, и пробок не будет», — высказал свое мнение Рамиль.

Тюменец Михаил предложил разгрузить город с помощью отказа от шлагбаумов во дворах жилых домов. Однако часть жителей не поддержала такое решение проблемы. «Переезжать улицы через дворовые проезды — очень недальновидная и кране опасная мысль. Не думаю что вам или вашим детям было бы комфортно жить в таком дворе, где летают машины», — отметил Константин.

Житель областной столицы Артем указал на необходимость установки умных светофоров и регулировки сложных участков дорог. Кроме того он заметил, что важно быстрее разрешать ситуации с мелкими ДТП на загруженных улицах.

Другая часть тюменцев рекомендовала отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Либо же по возможности добираться до нужного места пешком.