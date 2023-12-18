Военный аналитик Прохватилов: США разрабатывают новое оружие массового поражения

19 декабря 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект противостоит внешнему вмешательству, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU США создает оружие на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое угрожает всему миру, включая самих американцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Пентагон создал группу Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение, и ЦРУ тоже этим занялось. Microsoft и Google утверждают, что галлюцинации в их разработках устранить удалось, но это не так. Сообщение о том, что GPT-4 начал лениться доказывает обратное. Эти системы способны принимать собственные решения. Если же ИИ, управляющий ракетой начнет лениться и решит лететь обратно, то это очень опасно для всего мира», — сказал Владимир Прохватилов. Новость по теме Путин раскрыл, заменят ли нейросети людей Он напомнил, что интеллект развивают несколько китайских и американских корпораций. «Последние модели, например, GPT-4 или Gemini (Google и Microsoft) представляют собой так называемый генеративный интеллект. В нем применяется методика поисковой дополненной генерации (Retrieval Augmented Generation — RAG), которая дает подсказки для ИИ. Вместе они превратились в сложную адаптивную систему, которая сопротивляется любым внешним воздействиям», — добавил эксперт. В исследовании китайских аналитиков говорится, что GPT-4 аморален и ненадежен и представляет угрозу, подчеркнул собеседник агентства «Надежность составляет лишь 28%. Галлюцинации, которые не удалось и не удастся искоренить полностью, представляют главную опасность для человечества. Как писал американский ученый Элиезер Юдковский написал, что в итоге наша борьба с искусственным интеллектом кончится полным поражением человечества», — продолжил военный аналитик. По его словам, Россия готовится к противостоянию с этой проблемой. «Если, как признал [представитель Кремля Дмитрий] Песков, американцы выводили различные стратегические объекты РФ из строя с помощью вирусов, то сейчас стараются использовать ИИ, чтобы заполучить наши базы данных. В Академии военных наук обеспокоены. Поэтому уже сейчас наши ученые и военные ведут разработки по эффективной защите», — заключил Прохватилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США создает оружие на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое угрожает всему миру, включая самих американцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Пентагон создал группу Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение, и ЦРУ тоже этим занялось. Microsoft и Google утверждают, что галлюцинации в их разработках устранить удалось, но это не так. Сообщение о том, что GPT-4 начал лениться доказывает обратное. Эти системы способны принимать собственные решения. Если же ИИ, управляющий ракетой начнет лениться и решит лететь обратно, то это очень опасно для всего мира», — сказал Владимир Прохватилов. Он напомнил, что интеллект развивают несколько китайских и американских корпораций. «Последние модели, например, GPT-4 или Gemini (Google и Microsoft) представляют собой так называемый генеративный интеллект. В нем применяется методика поисковой дополненной генерации (Retrieval Augmented Generation — RAG), которая дает подсказки для ИИ. Вместе они превратились в сложную адаптивную систему, которая сопротивляется любым внешним воздействиям», — добавил эксперт. В исследовании китайских аналитиков говорится, что GPT-4 аморален и ненадежен и представляет угрозу, подчеркнул собеседник агентства «Надежность составляет лишь 28%. Галлюцинации, которые не удалось и не удастся искоренить полностью, представляют главную опасность для человечества. Как писал американский ученый Элиезер Юдковский написал, что в итоге наша борьба с искусственным интеллектом кончится полным поражением человечества», — продолжил военный аналитик. По его словам, Россия готовится к противостоянию с этой проблемой. «Если, как признал [представитель Кремля Дмитрий] Песков, американцы выводили различные стратегические объекты РФ из строя с помощью вирусов, то сейчас стараются использовать ИИ, чтобы заполучить наши базы данных. В Академии военных наук обеспокоены. Поэтому уже сейчас наши ученые и военные ведут разработки по эффективной защите», — заключил Прохватилов.