Путин раскрыл, заменят ли нейросети людей

Путин: ИИ не сможет заменить людей
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Предотвратить развитие ИИ невозможно, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Нейросети не смогут заменить человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей. Предотвратить развитие ИИ, в том числе сверх интеллекта, предотвратить невозможно. Значит, нужно возглавить. <…> Никто не знает чем это закончится. Можно говорить об ограничениях, договариваться между лидерами других стран, чтобы не привести к опасности человечество», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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Нейросети не смогут заменить человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей. Предотвратить развитие ИИ, в том числе сверх интеллекта, предотвратить невозможно. Значит, нужно возглавить. <…> Никто не знает чем это закончится. Можно говорить об ограничениях, договариваться между лидерами других стран, чтобы не привести к опасности человечество», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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