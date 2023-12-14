Путин раскрыл, заменят ли нейросети людей

Предотвратить развитие ИИ невозможно, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Нейросети не смогут заменить человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей. Предотвратить развитие ИИ, в том числе сверх интеллекта, предотвратить невозможно. Значит, нужно возглавить. <…> Никто не знает чем это закончится. Можно говорить об ограничениях, договариваться между лидерами других стран, чтобы не привести к опасности человечество», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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