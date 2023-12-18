18 декабря 2023

Участника СВО избили в Петербурге за замечание о «Лексусе» на тротуаре

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Повседневная жизнь. Пермь, автомобиль, парковка на тротуаре, парковка
Автомобиль мужчин был припаркован на тротуаре (архивное фото) Фото:

Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Днем 18 декабря в Василеостровском районе двое мужчин жестоко избили участника спецоперации. Оказалось, что потерпевший сделал агрессорам замечание о „Лексусе“, припаркованном на тротуаре. Дорожный конфликт случился на Биржевом переулке», — передает ведомство.

Уточняется, что мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин. В отношении их возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Днем 18 декабря в Василеостровском районе двое мужчин жестоко избили участника спецоперации. Оказалось, что потерпевший сделал агрессорам замечание о „Лексусе“, припаркованном на тротуаре. Дорожный конфликт случился на Биржевом переулке», — передает ведомство. Уточняется, что мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин. В отношении их возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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