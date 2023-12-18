Участника СВО избили в Петербурге за замечание о «Лексусе» на тротуаре

Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Днем 18 декабря в Василеостровском районе двое мужчин жестоко избили участника спецоперации. Оказалось, что потерпевший сделал агрессорам замечание о „Лексусе“, припаркованном на тротуаре. Дорожный конфликт случился на Биржевом переулке», —
Уточняется, что мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин. В отношении их возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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