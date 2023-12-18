Общество Участника СВО избили в Петербурге за замечание о «Лексусе» на тротуаре 19 декабря 2023 в 01:36 Размер текста - 17 + Автомобиль мужчин был припаркован на тротуаре (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Днем 18 декабря в Василеостровском районе двое мужчин жестоко избили участника спецоперации. Оказалось, что потерпевший сделал агрессорам замечание о „Лексусе“, припаркованном на тротуаре. Дорожный конфликт случился на Биржевом переулке», — передает ведомство. Уточняется, что мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин. В отношении их возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Днем 18 декабря в Василеостровском районе двое мужчин жестоко избили участника спецоперации. Оказалось, что потерпевший сделал агрессорам замечание о „Лексусе“, припаркованном на тротуаре. Дорожный конфликт случился на Биржевом переулке», — передает ведомство. Уточняется, что мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин. В отношении их возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям