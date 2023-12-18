КНДР испытала баллистическую ракету в ответ на действия США

19 декабря 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Власти КНДР испытали ракету «Хвасон-18» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти КНДР сообщили, что провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Это действие стало ответом на враждебные действия США. Об этом рассказало корейское агентство Ренхап. «Северная Корея заявляет, что в понедельник [18 декабря] провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», — передает агентство. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск ракеты показал, на что готово государство, если США примут «ошибочное решение», направленное против Пхеньяна. КНДР в апреле этого года впервые испытала новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности. Запуском руководил Ким Чен Ын, передает телеканал 360. Отмечалось, что она была направлена в сторону Японского моря, передает RT. Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Власти КНДР сообщили, что провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Это действие стало ответом на враждебные действия США. Об этом рассказало корейское агентство Ренхап. «Северная Корея заявляет, что в понедельник [18 декабря] провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», — передает агентство. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск ракеты показал, на что готово государство, если США примут «ошибочное решение», направленное против Пхеньяна. КНДР в апреле этого года впервые испытала новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности. Запуском руководил Ким Чен Ын, передает телеканал 360. Отмечалось, что она была направлена в сторону Японского моря, передает RT. Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.