18 декабря 2023

КНДР испытала баллистическую ракету в ответ на действия США

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ракета, пво
Власти КНДР испытали ракету «Хвасон-18» (архивное фото) Фото:

Власти КНДР сообщили, что провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Это действие стало ответом на враждебные действия США. Об этом рассказало корейское агентство Ренхап.

«Северная Корея заявляет, что в понедельник [18 декабря] провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», — передает агентство. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск ракеты показал, на что готово государство, если США примут «ошибочное решение», направленное против Пхеньяна.

КНДР в апреле этого года впервые испытала новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности. Запуском руководил Ким Чен Ын, передает телеканал 360. Отмечалось, что она была направлена в сторону Японского моря, передает RT. Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

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Власти КНДР сообщили, что провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Это действие стало ответом на враждебные действия США. Об этом рассказало корейское агентство Ренхап. «Северная Корея заявляет, что в понедельник [18 декабря] провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», — передает агентство. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск ракеты показал, на что готово государство, если США примут «ошибочное решение», направленное против Пхеньяна. КНДР в апреле этого года впервые испытала новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности. Запуском руководил Ким Чен Ын, передает телеканал 360. Отмечалось, что она была направлена в сторону Японского моря, передает RT. Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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