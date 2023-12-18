В мире Украина Британия поделится с Украиной военно-морским опытом для противостояния РФ 19 декабря 2023 в 06:31 Размер текста - 17 + Британцы помогут Украине противостоять России на Черном море Фото: Георгий Бергал © URA.RU Великобритания передаст украинцам военно-морской опыт, чтобы противостоять России на Черном море. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. «Великобритания и Украина готовятся заключить договор на 10 лет, согласно которому англичане окажут поддержку военно-морскими активами, финансами и разведданными. Лондон предоставит гарантии безопасности Украине после завершения конфликта с Россией», — передает издание, ссылаясь на договор, который может быть подписан уже в ближайшее время. По данным Минобороны Великобритании, Лондон готов возглавить коалицию для оказания помощи украинскому флоту. Англичане намерены поставлять Киеву корабли и обучать личный состав ВМС Украины. В частности, Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны передать два минных тральщика класса Sandown, передает RT. Великобритания передаст украинцам военно-морской опыт, чтобы противостоять России на Черном море. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. «Великобритания и Украина готовятся заключить договор на 10 лет, согласно которому англичане окажут поддержку военно-морскими активами, финансами и разведданными. Лондон предоставит гарантии безопасности Украине после завершения конфликта с Россией», — передает издание, ссылаясь на договор, который может быть подписан уже в ближайшее время. По данным Минобороны Великобритании, Лондон готов возглавить коалицию для оказания помощи украинскому флоту. Англичане намерены поставлять Киеву корабли и обучать личный состав ВМС Украины. В частности, Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны передать два минных тральщика класса Sandown, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям