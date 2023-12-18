18 декабря 2023

Британия поделится с Украиной военно-морским опытом для противостояния РФ

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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Британцы помогут Украине противостоять России на Черном море Фото:

Великобритания передаст украинцам военно-морской опыт, чтобы противостоять России на Черном море. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«Великобритания и Украина готовятся заключить договор на 10 лет, согласно которому англичане окажут поддержку военно-морскими активами, финансами и разведданными. Лондон предоставит гарантии безопасности Украине после завершения конфликта с Россией», — передает издание, ссылаясь на договор, который может быть подписан уже в ближайшее время.

По данным Минобороны Великобритании, Лондон готов возглавить коалицию для оказания помощи украинскому флоту. Англичане намерены поставлять Киеву корабли и обучать личный состав ВМС Украины. В частности, Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны передать два минных тральщика класса Sandown, передает RT.

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Великобритания передаст украинцам военно-морской опыт, чтобы противостоять России на Черном море. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. «Великобритания и Украина готовятся заключить договор на 10 лет, согласно которому англичане окажут поддержку военно-морскими активами, финансами и разведданными. Лондон предоставит гарантии безопасности Украине после завершения конфликта с Россией», — передает издание, ссылаясь на договор, который может быть подписан уже в ближайшее время. По данным Минобороны Великобритании, Лондон готов возглавить коалицию для оказания помощи украинскому флоту. Англичане намерены поставлять Киеву корабли и обучать личный состав ВМС Украины. В частности, Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны передать два минных тральщика класса Sandown, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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