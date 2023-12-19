Из научного журнала исчезла скандальная статья о сперматозоидах в мозгах женщин

19 декабря 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Автор статьи утверждал, что сперматозоиды застревают в голове у женщины Фото: Илья Московец © URA.RU В научном журнале «Юридическая наука: история и современность» была опубликована, а затем удалена статья «Российская семья как основа отечественной государственности», в которой рассказывалось про сперматозоиды в мозгах женщин и «спаривание русских особей с неграми». Изначально автором был заявлен депутат Госдумы Игорь Ананских, который после публикации опроверг свою причастность. В том, что статья удалена, убедился корреспондент URA.RU. Статья «Российская семья как основа отечественной государственности» вышла в свет 17 декабря. В ней авторы предлагали дополнить статьи УК России о преступлениях против половой свободы. Главный тезис материала звучит так: «русская семья стала объектом гибридной войны коллективного Запада». Несколько выжимок из статьи: «Наглядным примером последствий секса с инородным сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. <…> Сексуальная связь женщины с первым половым партнером меняет ее родовую генетику. <… > После полового акта сперматозоиды собираются в головном и спинном мозге женщины, и когда впоследствии ее пытается оплодотворить другой партнер, сидевшие в засаде сперматозоиды предыдущего мужчины устремляются к яйцеклетке, в результате чего ребенок рождается от него, а не от нового партнера. <…> Дочь матери-одиночки по своему воспитанию уже готовая шлюха, а сын матери-одиночки психологически сразу подвластен своей жене и не представляет собой мужчину-самца — а это приводит к женским изменам». Сейчас эта статья удалена из интернет-версии журнала. Ее больше не получится найти. Ее авторами являются два доктора юридических наук, генерал-лейтенант запаса ФСБ и гендиректор клинического санатория. Также в ней упоминается и Игорь Ананских, который после выхода статьи в свет заявил, что не имеет к ней отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В научном журнале «Юридическая наука: история и современность» была опубликована, а затем удалена статья «Российская семья как основа отечественной государственности», в которой рассказывалось про сперматозоиды в мозгах женщин и «спаривание русских особей с неграми». Изначально автором был заявлен депутат Госдумы Игорь Ананских, который после публикации опроверг свою причастность. В том, что статья удалена, убедился корреспондент URA.RU. Статья «Российская семья как основа отечественной государственности» вышла в свет 17 декабря. В ней авторы предлагали дополнить статьи УК России о преступлениях против половой свободы. Главный тезис материала звучит так: «русская семья стала объектом гибридной войны коллективного Запада». Несколько выжимок из статьи: «Наглядным примером последствий секса с инородным сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. <…> Сексуальная связь женщины с первым половым партнером меняет ее родовую генетику. <… > После полового акта сперматозоиды собираются в головном и спинном мозге женщины, и когда впоследствии ее пытается оплодотворить другой партнер, сидевшие в засаде сперматозоиды предыдущего мужчины устремляются к яйцеклетке, в результате чего ребенок рождается от него, а не от нового партнера. <…> Дочь матери-одиночки по своему воспитанию уже готовая шлюха, а сын матери-одиночки психологически сразу подвластен своей жене и не представляет собой мужчину-самца — а это приводит к женским изменам». Сейчас эта статья удалена из интернет-версии журнала. Ее больше не получится найти. Ее авторами являются два доктора юридических наук, генерал-лейтенант запаса ФСБ и гендиректор клинического санатория. Также в ней упоминается и Игорь Ананских, который после выхода статьи в свет заявил, что не имеет к ней отношения.